Комиссия при Минпромторге обязала Wildberries отчитаться за штрафы

Маркетплейс Wildberries до конца октября 2022 г. должен начать детализировать штрафы, начисленные продавцам платформы за нарушения при складировании товаров. Такое решение вынесла комиссия по созданию условий саморегулирования в электронной торговле, учрежденная летом Минпромторгом. Информация об этом содержится в протоколе по итогам сентябрьского заседания комиссии. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердил представитель министерства.