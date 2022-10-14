Комиссия при Минпромторге обязала Wildberries отчитаться за штрафы

Комиссия при Минпромторге обязала Wildberries отчитаться за штрафыПродавцы платформы пожаловались на взыскания, выписанные непонятно за что
Маркетплейс Wildberries до конца октября 2022 г. должен начать детализировать штрафы, начисленные продавцам платформы за нарушения при складировании товаров. Такое решение вынесла комиссия по созданию условий саморегулирования в электронной торговле, учрежденная летом Минпромторгом. Информация об этом содержится в протоколе по итогам сентябрьского заседания комиссии. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердил представитель министерства.
Комиссия была образована приказом Минпромторга, в нее также входят представители ФАС, профильных ассоциаций (например, Ассоциации компаний интернет-торговли, АКИТ) и участников рынка – Ozon, Wildberries, «Яндекса» и др. Комиссия разбирает обращения о конфликтных ситуациях, возникающих во взаимоотношениях маркетплейсов между собой, а также с продавцами платформ и др.