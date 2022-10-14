Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Комиссия при Минпромторге обязала Wildberries отчитаться за штрафы

Продавцы платформы пожаловались на взыскания, выписанные непонятно за что
Ведомости
Порядка 85% жалоб касалось непрозрачности системы на платформе Wildberries / Максим Стулов / Ведомости

Маркетплейс Wildberries до конца октября 2022 г. должен начать детализировать штрафы, начисленные продавцам платформы за нарушения при складировании товаров. Такое решение вынесла комиссия по созданию условий саморегулирования в электронной торговле, учрежденная летом Минпромторгом. Информация об этом содержится в протоколе по итогам сентябрьского заседания комиссии. Копия документа есть в распоряжении «Ведомостей». Его подлинность подтвердил представитель министерства.

Комиссия была образована приказом Минпромторга, в нее также входят представители ФАС, профильных ассоциаций (например, Ассоциации компаний интернет-торговли, АКИТ) и участников рынка – Ozon, Wildberries, «Яндекса» и др. Комиссия разбирает обращения о конфликтных ситуациях, возникающих во взаимоотношениях маркетплейсов между собой, а также с продавцами платформ и др.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных