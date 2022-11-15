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Данные 7 млн пользователей кикшеринга Whoosh утекли в сеть

Всю базу выставили на продажу за $4200
Анастасия Курашева
Несмотря на то что база данных пользователей Whoosh утекла в сеть лишь в середине ноября, данные были украдены еще в сентябре / Андрей Гордеев / Ведомости

Хакеры выставили на продажу в даркнете данные пользователей российского сервиса аренды электросамокатов Whoosh. База данных содержит данные 7,2 млн уникальных пользователей сервиса. Первым об утечке сообщил профильный Telegram-канал Data1eaks. Представитель Whoosh подтвердил «Ведомостям», что злоумышленники получили доступ к части первичных данных нескольких миллионов клиентов.

По информации Data1eaks, база данных была выставлена на продажу на одном из хакерских форумов 12 ноября. Лот стоимостью $4200 содержит файл с промокодами сервиса и два файла с данными о пользователях. В нем содержатся имена, 7,2 млн уникальных номеров, 6,9 млн уникальных e-mail-адресов, частичные (шесть первых и четыре последних цифры) номера банковских карт, имена/фамилии латиницей, типы карт, дата создания записи и последней аутентификации, а также отметки GPS-навигации, говорится в посте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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