Данные 7 млн пользователей кикшеринга Whoosh утекли в сеть

Данные 7 млн пользователей кикшеринга Whoosh утекли в сетьВсю базу выставили на продажу за $4200
Хакеры выставили на продажу в даркнете данные пользователей российского сервиса аренды электросамокатов Whoosh. База данных содержит данные 7,2 млн уникальных пользователей сервиса. Первым об утечке сообщил профильный Telegram-канал Data1eaks. Представитель Whoosh подтвердил «Ведомостям», что злоумышленники получили доступ к части первичных данных нескольких миллионов клиентов.
По информации Data1eaks, база данных была выставлена на продажу на одном из хакерских форумов 12 ноября. Лот стоимостью $4200 содержит файл с промокодами сервиса и два файла с данными о пользователях. В нем содержатся имена, 7,2 млн уникальных номеров, 6,9 млн уникальных e-mail-адресов, частичные (шесть первых и четыре последних цифры) номера банковских карт, имена/фамилии латиницей, типы карт, дата создания записи и последней аутентификации, а также отметки GPS-навигации, говорится в посте.