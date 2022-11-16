Правительство ждет нового роста перевозок грузов по Севморпути в 2023 году

Правительство ждет нового роста перевозок грузов по Севморпути в 2023 годуОн составит не более чем 10% к уровню пикового 2021 года, считают эксперты
Правительство ожидает увеличения перевозок грузов по Северному морскому пути (Севморпуть, СМП) в 2022 г. относительно первоначального прогноза, а уже в 2023 г. показатель возобновит поступательный рост. Об этом 15 ноября рассказал премьер Михаил Мишустин, выступая на форуме «Транспорт России». В этом году по СМП уже перевезено 25 млн т грузов, уточнил он.
Глава правительства назвал развитие СМП одним из ключевых приоритетов государства, а также напомнил о необходимости достижения целевого показателя перевозок в 80 млн т грузов к 2024 г. За счет каких грузов планируется нарастить объем перевозок в 2023 г., он не уточнил. Мишустин также не привел конкретные цифры по ожидаемому грузопотоку в 2022 г.
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