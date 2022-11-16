Правительство ждет нового роста перевозок грузов по Севморпути в 2023 году

Глава правительства назвал развитие СМП одним из ключевых приоритетов государства, а также напомнил о необходимости достижения целевого показателя перевозок в 80 млн т грузов к 2024 г. За счет каких грузов планируется нарастить объем перевозок в 2023 г., он не уточнил. Мишустин также не привел конкретные цифры по ожидаемому грузопотоку в 2022 г.