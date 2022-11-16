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Правительство ждет нового роста перевозок грузов по Севморпути в 2023 году

Он составит не более чем 10% к уровню пикового 2021 года, считают эксперты
Ксения Потаева Арина Литова
Наиболее оптимистичный вариант перевозок по СМП в 2023 г. – это 37–38 млн т / Павел Львов / РИА Новости

Правительство ожидает увеличения перевозок грузов по Северному морскому пути (Севморпуть, СМП) в 2022 г. относительно первоначального прогноза, а уже в 2023 г. показатель возобновит поступательный рост. Об этом 15 ноября рассказал премьер Михаил Мишустин, выступая на форуме «Транспорт России». В этом году по СМП уже перевезено 25 млн т грузов, уточнил он.

Глава правительства назвал развитие СМП одним из ключевых приоритетов государства, а также напомнил о необходимости достижения целевого показателя перевозок в 80 млн т грузов к 2024 г. За счет каких грузов планируется нарастить объем перевозок в 2023 г., он не уточнил. Мишустин также не привел конкретные цифры по ожидаемому грузопотоку в 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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