Продажи персиков, нектаринов и абрикосов в России за год выросли на 22%

По словам директора Ягодного союза Ирины Козий, практически все косточковые фрукты завозятся в Россию из-за рубежа: на импорт приходится около 90–95% персиков и нектаринов, более 95% абрикосов и 100% авокадо. И лишь поставки слив на отечественный рынок из-за границы составляют 60–70%. По данным Россельхозбанка, в период с января по сентябрь этого года ввоз свежих зарубежных нектаринов составил 177 000 т, персиков – 114 500 т, абрикосов – 65 900 т, слив – 48 100 т. Объемы импорта, по словам представителя банка, растут по всем этим категориям.