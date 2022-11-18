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Продажи персиков, нектаринов и абрикосов в России за год выросли на 22%

Это связано со снижением закупочных цен на фоне падения турецкой лиры
Елизавета Клочкова Маргарита Соболь
Основная причина роста продаж большинства видов косточковых фруктов – снижение цен на них / Евгений Разумный / Ведомости

В этом году в России заметно выросли розничные продажи косточковых фруктов. Как следует из отчета аналитического агентства Nielsen IQ, за 10 месяцев 2022 г. в стране было реализовано на 22,8% больше персиков, чем в аналогичный период годом ранее. Продажи нектаринов в натуральном выражении увеличились на 31,8%, слив – на 26,3%, абрикосов – на 25%. Абсолютные цифры Nielsen IQ не раскрывает.

По словам директора Ягодного союза Ирины Козий, практически все косточковые фрукты завозятся в Россию из-за рубежа: на импорт приходится около 90–95% персиков и нектаринов, более 95% абрикосов и 100% авокадо. И лишь поставки слив на отечественный рынок из-за границы составляют 60–70%. По данным Россельхозбанка, в период с января по сентябрь этого года ввоз свежих зарубежных нектаринов составил 177 000 т, персиков – 114 500 т, абрикосов – 65 900 т, слив – 48 100 т. Объемы импорта, по словам представителя банка, растут по всем этим категориям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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