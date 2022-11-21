Фармпроизводители пожаловались на сложности с транзитом лекарств через Белоруссию

Фармпроизводители пожаловались на сложности с транзитом лекарств через БелоруссиюИзменение законодательства в этой стране может привести к задержкам поставок
У фармацевтических производителей возникли сложности с провозом через территорию Белоруссии лекарств и сырья для их производства. Письмо с просьбой помочь решить эту проблему Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) направила сенатору и члену комиссии по труду, соцполитике и здравоохранению парламентского собрания союза Белоруссии и России Владимиру Круглому. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа, Круглый его получение подтвердил.
По словам генерального директора АРФП Виктора Дмитриева, о проблемах с транзитом заявили как российские, так и иностранные члены ассоциации, импортирующие фармпродукцию из Европы. Называть их он не стал. Всего в АРФП входит 20 компаний, включая «Р-фарм», «Петровакс», AstraZeneca, Stada, Sanofi, Novartis. Представители двух из них подтвердили на условиях анонимности наличие сложностей с перевозкой препаратов через Белоруссию. Представители еще двух – Sanofi и AstraZeneca – наличие проблемы отрицают. Запросы остальным членам АРФП остались без ответа.