Фармпроизводители пожаловались на сложности с транзитом лекарств через Белоруссию

По словам генерального директора АРФП Виктора Дмитриева, о проблемах с транзитом заявили как российские, так и иностранные члены ассоциации, импортирующие фармпродукцию из Европы. Называть их он не стал. Всего в АРФП входит 20 компаний, включая «Р-фарм», «Петровакс», AstraZeneca, Stada, Sanofi, Novartis. Представители двух из них подтвердили на условиях анонимности наличие сложностей с перевозкой препаратов через Белоруссию. Представители еще двух – Sanofi и AstraZeneca – наличие проблемы отрицают. Запросы остальным членам АРФП остались без ответа.