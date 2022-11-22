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Партнер миллиардера Искандера Махмудова может получить еще один актив сельхозгруппы «АФГ Националь»

Он планирует приобрести ее производства в Нижегородской области
Маргарита Соболь Елизавета Клочкова
Партнер миллиардера Искандера Махмудова намерен выкупить с том числе агрохолдинг «Весна» / Агрофирма «ВЕСНА»

Бизнесмен Иван Юзефович, партнер миллиардера Искандера Махмудова, может получить еще один крупный сельскохозяйственный актив «АФГ Националь». В ноябре принадлежащая ему фирма «Инвестком» обратилась в Арбитражный суд Москвы с девятью исками на 3,1 млрд руб. к ряду компаний, владеющих производственными мощностями группы в Нижегородской области, следует из картотеки арбитражных дел. Ответчиками по этому делу выступают ООО «Агрофирма «Весна», ООО «Лето» и ООО «Элитагро». Их конечный бенефициар – крупнейший владелец «АФГ Националь» Дмитрий Аржанов, который в ноябре 2020 г. был арестован по обвинению в хищении 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье».

«АФГ Националь» создана в 2013 г. в результате слияния крупнейшего производителя риса AF-Group и дистрибутора круп ГК «Ангстрем». Земельный фонд агрохолдинга оценивают более чем в 180 000 га. Он занимается производством зерновых и выпускает крупы под брендами «Националь», «Агрокультура», Prosto, а также выращивает и продает овощи под марками «Естественный отбор», «Овощная лига».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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