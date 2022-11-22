Партнер миллиардера Искандера Махмудова может получить еще один актив сельхозгруппы «АФГ Националь»

Бизнесмен Иван Юзефович, партнер миллиардера Искандера Махмудова, может получить еще один крупный сельскохозяйственный актив «АФГ Националь». В ноябре принадлежащая ему фирма «Инвестком» обратилась в Арбитражный суд Москвы с девятью исками на 3,1 млрд руб. к ряду компаний, владеющих производственными мощностями группы в Нижегородской области, следует из картотеки арбитражных дел. Ответчиками по этому делу выступают ООО «Агрофирма «Весна», ООО «Лето» и ООО «Элитагро». Их конечный бенефициар – крупнейший владелец «АФГ Националь» Дмитрий Аржанов, который в ноябре 2020 г. был арестован по обвинению в хищении 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье».