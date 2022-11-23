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Трубники просят 600 млрд рублей из ФНБ на модернизацию ЖКХ

Это позволит поддержать спрос на их продукцию в России
Василий Милькин
Строительный сегмент потребления стальных труб, куда входят водо- и газопроводные трубы, определяет динамику всего рынка стальных труб в России / Максим Стулов / Ведомости

Фонд развития трубной промышленности (ФРТП, лобби трубной отрасли) предлагает расширить программу финансирования модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ) на 600 млрд руб. для поддержки спроса на трубы в России. Об этом заявил директор ФРТП Александр Семенчишин на совещании координационного совета металлургической промышленности при Минпромторге 9 ноября.

Фонд также предлагает продлить действие программы до 2026 г. (сейчас она действует до конца 2023 г.). По словам Семенчишина, ФРТП направил соответствующее предложение в правительство. Оно было поддержано Минпромторгом, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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