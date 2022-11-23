Трубники просят 600 млрд рублей из ФНБ на модернизацию ЖКХ

Трубники просят 600 млрд рублей из ФНБ на модернизацию ЖКХЭто позволит поддержать спрос на их продукцию в России
Фонд развития трубной промышленности (ФРТП, лобби трубной отрасли) предлагает расширить программу финансирования модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры за счет средств фонда национального благосостояния (ФНБ) на 600 млрд руб. для поддержки спроса на трубы в России. Об этом заявил директор ФРТП Александр Семенчишин на совещании координационного совета металлургической промышленности при Минпромторге 9 ноября.
Фонд также предлагает продлить действие программы до 2026 г. (сейчас она действует до конца 2023 г.). По словам Семенчишина, ФРТП направил соответствующее предложение в правительство. Оно было поддержано Минпромторгом, добавил он.
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