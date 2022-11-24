«Газпром» планирует на 2023 год рекордную инвестпрограмму

Газопровод «Сила Сибири», по которому газ с Дальнего Востока поступает в Китай, был запущен в 2019 г. Проектная мощность трубы составляет 38 млрд куб. м в год. Ресурсной базой для него служит Чаяндинское месторождение в Якутском центре газодобычи. В конце 2022 г. планируется начать поставки с Ковыктинского месторождения, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи. В сентябре этого года Новак заявлял, что окончательные договоренности по газопроводу «Сила Сибири — 2» будут достигнуты в ближайшее время. Проектируемая мощность трубопровода — 50 млрд куб. м газа в год.