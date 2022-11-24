«Газпром» планирует на 2023 год рекордную инвестпрограмму

«Газпром» планирует на 2023 год рекордную инвестпрограммуРост вложений связан с переориентацией экспорта и газификацией
Правление «Газпрома» одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета компании на 2023 г., сообщила госмонополия 24 ноября. Общий объем инвестпрограммы составит 2,3 трлн руб.
Проекты теперь должен утвердить совет директоров компании (традиционно это происходит в декабре). В случае утверждения объем вложений «Газпрома» на 2023 г. вырастет на 16% по сравнению с 2022 г. и обновит исторический максимум.
В инвестпрограмму на 2023 г. заложено финансирование приоритетных проектов, отмечается в релизе. Речь идет о новых центрах газодобычи (Ямальском, Якутском и Иркутском), магистральном газопроводе «Сила Сибири», газоперерабатывающем комплексе «Газпрома» и проектах, «обеспечивающих пиковый баланс газа».
Инвестпрограмма «Газпрома» на 2022 г. первоначально планировалась на уровне около 1,76 трлн руб., но после пересмотра по итогам первого полугодия выросла до 1,98 трлн руб., теперь же достигла 2,3 трлн руб. В 2021 г. объем инвестиций также вырос с 1,08 трлн до 1,185 трлн руб.
Зампред правления компании Фамил Садыгов 27 сентября говорил, что в первом полугодии 2022 г. EBITDA «Газпрома» выросла более чем вдвое в годовом выражении до 3,05 трлн руб. Чистая прибыль за этот период увеличилась в 2,6 раза до 2,51 трлн руб.
«Газпром» наращивает вложения на фоне общей недоинвестированности нефтегазовой отрасли. 13 октября курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак говорил, что мировые инвестиции в отрасль были «искусственно снижены» более чем вдвое до $300 млрд в год. Это произошло из-за начала перехода к зеленой энергетике, пояснил он. Президент России Владимир Путин в октябре обращал внимание, что объем инвестиций в добычу нефти и газа в 2020-2021 гг. упал до минимума за последние 15 лет.
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин позднее отмечал, что искусственное недоинвестирование традиционной энергетики, усиленное санкциями в отношении России, стало причиной нынешнего энергетического кризиса в Евросоюзе (ЕС). По его словам, европейские энергокомпании продолжают снижать инвестиции в нефтегазовый сектор под давлением климатической повестки, но инвестиции в возобновляемую энергетику не принесли результата: за последние семь лет доля возобновляемых источников в мировом энергобалансе выросла лишь на 3 п. п.
По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), уровень инвестиций в добычу нефти и газа в 2021 г. увеличился на 10% по сравнению с 2020 г. до $380 млрд, но этот показатель на 20% ниже допандемийного уровня. В текущем году, по прогнозу МЭА, инвестиции в отрасль вырастут на 10% по сравнению с 2021 г. за счет инфляции.
Аналитик «Финама» Сергей Кауфман поясняет, что рост инвестиционной программы «Газпрома» связан не только с инфляцией, но и с необходимостью переориентировать экспорт и развивать газификацию в России. Программа социальной газификации действует с 2021 г. и предполагает, что к 2030 г. уровень газификации регионов России вырастет до 82,9% с 71% в 2020 г. Общие затраты составят более 567 млрд руб.
Кауфман отмечает, что сейчас доходы компании от экспорта в ЕС снижаются из-за падения объемов прокачки, а поставки в Китай еще не выросли так сильно, чтобы компенсировать это снижение.
Также компании нужно поддерживать ямальские месторождения, которые потенциально станут ресурсной базой для проектируемой «Силы Сибири — 2» (проект нового газопровода в Китай), и Иркутский центр газодобычи, газ с которого сейчас поставляется по «Силе Сибири — 1». По мнению Кауфмана, ожидать снижения объема инвестпрограммы в ближайшие годы не приходится.
Газопровод «Сила Сибири», по которому газ с Дальнего Востока поступает в Китай, был запущен в 2019 г. Проектная мощность трубы составляет 38 млрд куб. м в год. Ресурсной базой для него служит Чаяндинское месторождение в Якутском центре газодобычи. В конце 2022 г. планируется начать поставки с Ковыктинского месторождения, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи. В сентябре этого года Новак заявлял, что окончательные договоренности по газопроводу «Сила Сибири — 2» будут достигнуты в ближайшее время. Проектируемая мощность трубопровода — 50 млрд куб. м газа в год.
Руководитель рейтингового агентства НРА Сергей Гришунин добавляет, что на рост инвестиционных расходов также повлияло удорожание импортных агрегатов. С учетом потери европейских рынков «Газпрому» нужно срочно налаживать альтернативные маршруты сбыта, а строительство трубопровода в Китай поможет компании существенно ослабить зависимость от западных экспортных рынков и обеспечит долгосрочные контракты на Востоке, отмечает Гришунин.