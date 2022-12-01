«Лукойл» возобновил переговоры о продаже НПЗ на Сицилии

«Лукойл» возобновил переговоры о продаже НПЗ на СицилииНа фоне риска национализации аналитики считают возможную сделку оптимальным вариантом
Американская инвесткомпания Crossbridge Energy возобновила переговоры с «Лукойлом» о покупке принадлежащего ему нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB на Сицилии (Италия). Об этом 1 декабря со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times.
По данным источников издания, сумма сделки может составить 1–1,5 млрд евро. В финансировании сделки может принять участие трейдинговая компания Vitol, говорится в публикации. В случае финансирования сделки трейдер получит соглашение о поставках и закупках, что сделает его ключевым поставщиком нефти для НПЗ и производимого на заводе топлива.
По данным Financial Times, переговоры между Crossbridge Energy и «Лукойлом» начались в начале 2022 г. и активизировались в конце лета, но в конце октября обсуждение застопорилось. Источники издания утверждают, что «Лукойл» стремится заключить сделки до того, как вступят в силу санкции ЕС против российской нефти. Переговоры с «Лукойлом» также вела Trafigura, говорится в публикации.
Сделка потребует согласования правительства Италии. Правительство республики может приобрести миноритарную долю в ISAB для получения права «золотой акции», говорят источники.
28 ноября газета La Repubblica со ссылкой на источники сообщила, что правительство Италии прорабатывает вопрос о национализации ISAB. Издание отмечало, что на такой шаг итальянские власти намерены пойти в связи с вступлением в силу новых санкций ЕС в отношении России. Заседание, на котором планируется обсудить это предложение, состоится уже 1 декабря.
НПЗ ISAB мощностью переработки 14 млн т в год расположен на востоке Сицилии вблизи города Приоло. Предприятие перерабатывает нефть различных сортов, а также прямогонный мазут. НПЗ выпускает 22% всего производимого в Италии автомобильного топлива. Согласно материалам «Лукойла», поставки сырья на завод идут из стран Черноморского региона, Северной и Западной Африки, Персидского залива. При этом весной, по данным газеты La Stampa, завод на 100% снабжался российской нефтью.
В июне 2022 г. ЕС включил в шестой пакет антироссийских санкций из-за СВО на Украине эмбарго на морские поставки из России нефти (с 5 декабря 2022 г.) и нефтепродуктов (с 5 февраля 2023 г.). Восьмой пакет санкций, утвержденный в октябре, предусматривает, что одновременно с эмбарго вступит в силу потолок цен на российскую нефть, хотя его уровень до сих пор не согласован.
Страны ЕС планируют также запретить страхование и финансирование морских перевозок нефти и нефтепродуктов из России с отгрузочной ценой выше установленного лимита. Президент РФ Владимир Путин и представители правительства не раз заявляли, что Россия не станет поставлять нефть тем странам, которые введут ценовой потолок. В результате, завод ISAB оказался под угрозой закрытия («Ведомости» писали об этом 1 июня).
Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин считает, что продажа НПЗ Crossbridge Energy для «Лукойла» – наиболее оптимальный вариант, который позволит компании выйти из проекта с минимальными потерями. По словам Блохина, сейчас завод, работавший преимущественно на российской нефти, не может найти альтернативных поставщиков сырья: европейские банки не возобновляют кредитные линии оператору проекта, а ряд поставщиков отказывается с ним работать из-за риска вторичных санкций США.
Блохин отмечает, что выход из итальянского НПЗ не принесет «Лукойлу» существенных потерь операционной прибыли, потому что исторически на этот проект приходилось около 3% консолидированной EBITDA компании.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин также считает, что для «Лукойла» владение заводом на Сицилии перестает быть интересным в ситуации введения эмбарго на поставки российской нефти. «Закупать для него нефть на мировом рынке и довольствоваться скромной маржой европейских переработчиков для компании нецелесообразно», — поясняет он.
Гришунин обращает внимание, что нефтепереработка в ЕС часто является убыточной. Аналитик напоминает, что о продаже актива компания задумывалась еще в 2017 г. Тогда она хотела получить за него до $3 млрд, но такая стоимость не позволила найти покупателей. «Сегодня оценки предприятия находятся на уровне $1-1,5 млрд», — отмечает он.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк считает, что при продаже НПЗ предприятие может заменить российскую нефть поставками из Западной Африки, Персидского залива и реимпортом из ЕС.
Интерес Crossbridge Energy к заводу, по словам Миронюка, вызван тем, что
с марта завод уже экспортировал в США около 5 млн барр. нефтепродуктов, в том числе бензин, керосин, дизельное топливо и мазут. По его мнению, во «втором раунде» переговоров российская компания может быть сговорчивее из-за риска национализации. Компенсация в этом случае может быть существенно ниже начальной цены продажи и отложена во времени, поясняет аналитик.
«Ведомости» направили запрос в «Лукойл».