«Лукойл» возобновил переговоры о продаже НПЗ на Сицилии

В июне 2022 г. ЕС включил в шестой пакет антироссийских санкций из-за СВО на Украине эмбарго на морские поставки из России нефти (с 5 декабря 2022 г.) и нефтепродуктов (с 5 февраля 2023 г.). Восьмой пакет санкций, утвержденный в октябре, предусматривает, что одновременно с эмбарго вступит в силу потолок цен на российскую нефть, хотя его уровень до сих пор не согласован.