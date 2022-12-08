«МФК Джамилько» может открыть сеть магазинов Mothercare под схожим по звучанию брендом

С ней согласна и руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова, которая отмечает, что смена названия может говорить о желании «МФК Джамилько» сохранить связь с предыдущим брендом. Об этом же говорит и генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, схожее по звучанию название лучше подходит для быстрой замены бренда в сознании потребителей. Другие варианты (а «МФК Джамилько» подала заявки еще и на регистрацию брендов Kidstudio, Wonderkid, Wearkids. – «Ведомости»), по его мнению, выглядят слабее с точки зрения нейминга и ассоциации с брендом. Впрочем, это может быть не конечный перечень заявок, отмечает он.