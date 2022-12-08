«МФК Джамилько» может открыть сеть магазинов Mothercare под схожим по звучанию брендом

«МФК Джамилько» может открыть сеть магазинов Mothercare под схожим по звучанию брендомЭто позволит компании сохранить у покупателей ассоциацию со старым названием
Торговая компания «МФК Джамилько» подала заявку на регистрацию бренда Motherbear, следует из базы данных Роспатента. Незадолго до этого, 16 ноября, она подала ходатайство в ФАС о приобретении «Монэкс трейдинга». Это структура кувейтской Alshaya Group, которая владеет мастер-франшизой британского бренда детских товаров Mothercare в России. Запрос в «МФК Джамилько» остался без ответа.
Скорее всего, теперь «МФК Джамилько» переименует сеть Mothercare в Motherbear, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Официально уходящие бренды стараются так или иначе сохранить свое присутствие на российском рынке, даже если вынуждены проводить ребрендинг или переуступать франшизу, говорит консультант по торговой недвижимости Анна Савенко. Она считает, что вряд ли в этом случае правообладатель будет подавать иски или мешать регистрации схожего по звучанию бренда.
С ней согласна и руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова, которая отмечает, что смена названия может говорить о желании «МФК Джамилько» сохранить связь с предыдущим брендом. Об этом же говорит и генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, схожее по звучанию название лучше подходит для быстрой замены бренда в сознании потребителей. Другие варианты (а «МФК Джамилько» подала заявки еще и на регистрацию брендов Kidstudio, Wonderkid, Wearkids. – «Ведомости»), по его мнению, выглядят слабее с точки зрения нейминга и ассоциации с брендом. Впрочем, это может быть не конечный перечень заявок, отмечает он.