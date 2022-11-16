Газета
Бизнес

«Джамилько» купит бизнес Mothercare в России

Компания подала в ФАС ходатайство с просьбой одобрить эту сделку
Маргарита Соболь
Сергей Ермохин / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба получила от АО «МФК Джамилько» ходатайство о приобретении ООО «Монэкс Трейдинг». Последняя – структура кувейтской Alshaya Group, которая владеет мастер-франшизой британского бренда детских товаров Mothercare в России. На начало года ей принадлежали 118 торговых точек в 30 регионах России (56 из них расположены в Москве). Выручка российского юрлица в 2021 г. составила 12,9 млрд руб., а убыток – 243 млн руб. Сама компания закрыла свои магазины в марте этого года после начала СВО. 

На Россию до остановки деятельности бренда приходилось около 20-25% мировых розничных продаж компании. Согласно мартовским прогнозам Mothercare, недополученная прибыль могла составить около 500 000 фунтов стерлингов в месяц (примерно $700 000). Таким образом, за 8 месяцев простоя магазинов она потеряла порядка 4 млн фунтов стерлингов (около $4,7 млн).

Летом этого года стало известно, что Alshaya Group планирует продать российский бизнес Mothercare, а в сентябре появилась информация, что на выкуп ее активов претендует «Джамилько». Последняя основана в 1993 г. Халедом Джамилем. Она является дистрибутором брендов New Balance, Kiko, DKNY, Timberland, Salvatore Ferragamo, Wolford, Juicy Couture, Wrangler, Lee, Escada. Компания управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. Выручка АО «МФК Джамилько» за 2021 г. составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль – 1,2 млрд руб.

Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты оценивали стоимость бизнеса «Монэкс Трейдинга» в 4 млрд руб., в то время как владелец надеялся уступить бизнес за сумму вдвое больше, оптимизировав число магазинов и оставив товарные запасы на 3 млрд руб. 

Эксперты считают, что «Джамилько» может продолжить развивать сеть детских товаров Mothercare, но под новым названием. Покупать сеть Mothercare имеет смысл не для того, чтобы налаживать все с нуля, а чтобы расширять уже существующий формат, который имеет потенциал роста, говорила ранее генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова знает, что первые магазины сети снова откроются в декабре. Сначала запустят те точки, по которым есть договоренности по условиям (во многих торговых центрах арендаторы их пересматривают). Так как покупаются права аренды и оставшиеся товарные запасы, то поначалу в магазинах будут представлена продукция самого бренда Mothercare, утверждает она. При этом, по словам Цветковой, новых поставок пока не планируется, поэтому «Джамилько» придется привлекать новые бренды. Учитывая расположение помещений в торговых центрах и качественную отделку, соответствующую детскому магазину, логично сохранить профиль товаров для детей, рассуждает эксперт. Тем более что в портфеле «Джамилько», по ее словам, этой категории товаров сейчас нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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