«Джамилько» купит бизнес Mothercare в России

Руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова знает, что первые магазины сети снова откроются в декабре. Сначала запустят те точки, по которым есть договоренности по условиям (во многих торговых центрах арендаторы их пересматривают). Так как покупаются права аренды и оставшиеся товарные запасы, то поначалу в магазинах будут представлена продукция самого бренда Mothercare, утверждает она. При этом, по словам Цветковой, новых поставок пока не планируется, поэтому «Джамилько» придется привлекать новые бренды. Учитывая расположение помещений в торговых центрах и качественную отделку, соответствующую детскому магазину, логично сохранить профиль товаров для детей, рассуждает эксперт. Тем более что в портфеле «Джамилько», по ее словам, этой категории товаров сейчас нет.