«Джамилько» купит бизнес Mothercare в России

«Джамилько» купит бизнес Mothercare в РоссииКомпания подала в ФАС ходатайство с просьбой одобрить эту сделку
Федеральная антимонопольная служба получила от АО «МФК Джамилько» ходатайство о приобретении ООО «Монэкс Трейдинг». Последняя – структура кувейтской Alshaya Group, которая владеет мастер-франшизой британского бренда детских товаров Mothercare в России. На начало года ей принадлежали 118 торговых точек в 30 регионах России (56 из них расположены в Москве). Выручка российского юрлица в 2021 г. составила 12,9 млрд руб., а убыток – 243 млн руб. Сама компания закрыла свои магазины в марте этого года после начала СВО.
На Россию до остановки деятельности бренда приходилось около 20-25% мировых розничных продаж компании. Согласно мартовским прогнозам Mothercare, недополученная прибыль могла составить около 500 000 фунтов стерлингов в месяц (примерно $700 000). Таким образом, за 8 месяцев простоя магазинов она потеряла порядка 4 млн фунтов стерлингов (около $4,7 млн).
Летом этого года стало известно, что Alshaya Group планирует продать российский бизнес Mothercare, а в сентябре появилась информация, что на выкуп ее активов претендует «Джамилько». Последняя основана в 1993 г. Халедом Джамилем. Она является дистрибутором брендов New Balance, Kiko, DKNY, Timberland, Salvatore Ferragamo, Wolford, Juicy Couture, Wrangler, Lee, Escada. Компания управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. Выручка АО «МФК Джамилько» за 2021 г. составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль – 1,2 млрд руб.
Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты оценивали стоимость бизнеса «Монэкс Трейдинга» в 4 млрд руб., в то время как владелец надеялся уступить бизнес за сумму вдвое больше, оптимизировав число магазинов и оставив товарные запасы на 3 млрд руб.
Эксперты считают, что «Джамилько» может продолжить развивать сеть детских товаров Mothercare, но под новым названием. Покупать сеть Mothercare имеет смысл не для того, чтобы налаживать все с нуля, а чтобы расширять уже существующий формат, который имеет потенциал роста, говорила ранее генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
Руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова знает, что первые магазины сети снова откроются в декабре. Сначала запустят те точки, по которым есть договоренности по условиям (во многих торговых центрах арендаторы их пересматривают). Так как покупаются права аренды и оставшиеся товарные запасы, то поначалу в магазинах будут представлена продукция самого бренда Mothercare, утверждает она. При этом, по словам Цветковой, новых поставок пока не планируется, поэтому «Джамилько» придется привлекать новые бренды. Учитывая расположение помещений в торговых центрах и качественную отделку, соответствующую детскому магазину, логично сохранить профиль товаров для детей, рассуждает эксперт. Тем более что в портфеле «Джамилько», по ее словам, этой категории товаров сейчас нет.