Российские переработчики золота хотят ввести свой стандарт вместо лондонского

Дубайский и шанхайский стандарты надежных поставщиков не так важны для российских экспортеров золота, отмечает источник в одном из крупнейших золотодобытчиков. Как правило, в текущих условиях оно переплавляется покупателями и направляется в другие страны, пояснил он. Как внутри России, так и на экспортных рынках есть достаточно покупателей, готовых работать с российскими аффинажными заводами без статуса Good Delivery и не требующих другой сертификации, отмечает источник в другой компании.