Российские переработчики золота хотят ввести свой стандарт вместо лондонского

Российские переработчики золота хотят ввести свой стандарт вместо лондонскогоНо необходимость отечественного аналога статуса Good Delivery не всем очевидна
Ассоциация российских аффинажных заводов, объединяющая десять российских предприятий – переработчиков золота, предложила создать отечественный аналог сертификата надежного поставщика Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA). Об этом 14 декабря рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Я хочу собрать всех участников процесса и поговорить, обсудить, как это можно сделать», — отметил Моисеев (цитата по «Интерфаксу»). Пока ни технологические, ни организационные вопросы не решены, добавил он.
В начале марта 2022 г. LBMA, которая ведет учет признанных в мире поставщиков золота, на фоне СВО приостановила действие статуса Good Delivery («надежная поставка») для российских аффинажных заводов. Российские золотодобытчики традиционно экспортировали большую часть произведенного золота и делали это через российские банки.
Также власти Великобритании (Лондон – основной хаб по продаже золота) ввели блокирующие ограничения против Газпромбанка и Россельхозбанка, которые занимали ведущие позиции по операциям с физическим золотом в России. Под британскими санкциями оказались и другие крупные продавцы золота из РФ – Сбербанк, ВТБ, ПСБ и Совкомбанк. В результате российским золотодобытчикам пришлось налаживать поставки на экспорт самостоятельно. Для этого они стали получать соответствующие лицензии или начали использовать те, которые им были выданы ранее.
В конце июня США ввели запрет на импорт золота из России, через месяц такое же решение принял ЕС. В начале ноября британские власти расширили санкции в отношении российского золота: в страну был запрещен ввоз изделий, содержащих российское золото, переработанное в третьих странах.
По данным Минфина, в 2021 г. российские компании произвели 346 т золота. Согласно статистике ФТС, из них на экспорт они отправили 302 т, в том числе 266 т — в Великобританию. После начала СВО ФТС перестала публиковать статистику.
Теперь основными рынками сбыта для российских золотодобытчиков стали Ближний Восток и Азия. Но из-за отсутствия статуса надежного поставщика поначалу им пришлось делать дисконт к ценам LBMA. Весной он составлял 5-7% к лондонской цене, говорит источник «Ведомостей» в одной из крупнейших золотодобывающих компаний. Теперь наладились поставки, покупатель убедился в качестве продукции, а спрос на золото при высокой мировой инфляции сохранился, что снизило дисконт до 0,5-1%, пояснил собеседник.
Статус надежного поставщика от LBMA был важен, когда Россия продавала золото на Запад, но ближневосточные и азиатские рынки не придают ему особого значения, сказал в интервью «Интерфаксу» 14 декабря финансовый директор Polymetal Максим Назимок. У «Красцветмета» (крупнейший аффинажный завод. – «Ведомости») есть азиатские аналоги лондонского сертификата — Dubai Good Delivery и Shanghai Good Delivery, но российские заводы и без них «заработали очень хорошую репутацию с точки зрения качества производственных процессов и металла» и де-факто соответствуют Good Delivery, отметил топ-менеджер.
Дубайский и шанхайский стандарты надежных поставщиков не так важны для российских экспортеров золота, отмечает источник в одном из крупнейших золотодобытчиков. Как правило, в текущих условиях оно переплавляется покупателями и направляется в другие страны, пояснил он. Как внутри России, так и на экспортных рынках есть достаточно покупателей, готовых работать с российскими аффинажными заводами без статуса Good Delivery и не требующих другой сертификации, отмечает источник в другой компании.
По словам аналитика по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксаны Лукичевой, в России существует ГОСТ, который по требованиям к производству слитков золота даже строже, чем лондонский Good Delivery. В связи с этим создание собственного стандарта «совершенно избыточно», считает она.
Но собственный российский стандарт увеличил бы маркетинговую привлекательность российского золота, парирует первый источник в золотодобывающей компании. Это привлекло бы тех покупателей, кто не опасается западных санкций (например Турцию, Китай, Индию) и готов приобретать российское золото, минуя долларовую финансовую систему, полагает он.
По мнению собеседника «Ведомостей», объемы производства золота в России достаточны, чтобы запустить собственные международные торги на площадке Московской биржи. Этому бы также способствовал собственный российский стандарт, полагает он. Для торгов на этой площадке можно было бы привлечь производителей из Казахстана и Узбекистана, а покупателями могли бы стать те же Индия и Китай, поясняет собеседник.
Отечественный аналог системы Good Delivery нужен в том числе для того, чтобы у банков был четкий, независимый механизм оценки слитков, объяснял Моисеев.