ЕС и Великобритания ввели эмбарго на российское золото

Крупнейшим покупателем российского золота в 2021 г., по данным ФТС, была Великобритания, которая приобрела 266,1 т (88% от всего экспорта) на $15,4 млрд. 8,1 т драгметалла Россия экспортировала в Казахстан, 7,3 т – в Швейцарию, 5,7 т – в Индию, 5,5 т – в Германию, 3,7 т – в Белоруссию, 2,1 т – в Турцию. Помимо Германии в ЕС импортером российского золота в 2021 г. была Польша, но объемы поставок в эту страну в прошлом году были символическими – 0,3 кг на $10 000.