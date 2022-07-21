ЕС и Великобритания ввели эмбарго на российское золото

ЕС и Великобритания ввели эмбарго на российское золотоПоставки можно перенаправить в Китай, Индию, ОАЭ и Турцию с дисконтом
Совет ЕС принял решение о запрете импорта в Евросоюз российского золота. Об этом сообщил 21 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Мы фактически запрещаем самый важный после энергоносителей экспорт России», – приводятся слова Борреля в коммюнике Совета ЕС.
В коммюнике поясняется, что запрет распространяется на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в третьи страны. Эмбарго также распространяется на ювелирные изделия. Также 21 июля запрет на импорт российского золота установила Великобритания. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Ранее запрет на импорт российского золота ввели США (28 июня), Япония (5 июля) и Канада (8 июля). О планах ряда стран, входящие в группу G7, по введению эмбарго на золото из России стало известно в конце июня. Тогда председатель Евросовета Шарль Мишель не исключал, что к эмбарго могут присоединиться страны ЕС («Ведомости» писали об этом 28 июня).
По данным Союза золотопромышленников России, добыча золота в нашей стране в 2021 г. снизилась на 0,2% до 330,9 т. Общий выпуск золота (с учетом производства из вторичного сырья) составил 363,5 т (-0,1%). По данным Минфина РФ, в 2021 г. в России было произведено 346,4 т золота, что на 1,8% больше, чем в 2020 г.
Экспорт золота из России, по данным ФТС, в 2021 г. снизился на 5,6% до 302,2 т, в денежном выражении поставки составили $17,4 млрд (-5,9%). То есть поставки за рубеж составили 83-87% от произведенного в стране золота.
Крупнейшим покупателем российского золота в 2021 г., по данным ФТС, была Великобритания, которая приобрела 266,1 т (88% от всего экспорта) на $15,4 млрд. 8,1 т драгметалла Россия экспортировала в Казахстан, 7,3 т – в Швейцарию, 5,7 т – в Индию, 5,5 т – в Германию, 3,7 т – в Белоруссию, 2,1 т – в Турцию. Помимо Германии в ЕС импортером российского золота в 2021 г. была Польша, но объемы поставок в эту страну в прошлом году были символическими – 0,3 кг на $10 000.
Несмотря на то что эмбарго на российское золото недружественные страны начали вводить только летом, другие санкционные ограничения уже отразились на российских золотодобытчиках.
Канадская Kinross Gold была вынуждена продать свои активы в России российской Highland Gold за $340 млн. Зарегистрированная в Великобритании Petropavlovsk из-за санкций Лондона против Газпромбанка с конца марта по середину мая не могла продавать золото (компания должна была продавать добытый металл банку по условиям кредитных соглашений). Продажи золота «Полиметалла» за первое полугодие 2022 г. упали на 23% до 456 000 унций, компания рассматривает продажу российских активов для восстановления капитализации (с 24 февраля, когда началась специальная военная операция (СВО) России на Украине, акции Petropavlovsk на Лондонской бирже подешевели в 6 раз).
Власти России в этом году стимулируют внутренний спрос на золото. 28 февраля 2022 г. ЦБ РФ спустя почти два года возобновил покупку золота на внутреннем рынке, а с 1 марта правительство РФ отменило НДС при покупке гражданами драгоценных металлов в слитках.
Мировая цена на золото не отреагировала на новости о санкциях. На 18:27 мск цена фьючерсов на золото на товарной бирже Comex (США) выросла 0,3% до $1705 за унцию. В середине июля цена впервые с марта 2021 г. падала ниже $1700 за унцию. 8 марта 2022 г. котировки превышали $2000 за унцию.
Для России продажа золота за рубеж – второй по ценности экспортный поток после энергоносителей, подтверждает аналитик «Финама» Александр Потавин. Максимальный экспорт золота за последние годы был зафиксирован в 2020 г. – 320,2 т на $18,5 млрд, указывает он. Аналитик напоминает, что Лондон является центром глобальной торговли золотом, именно поэтому около 90% золота из России экспортируется в Великобританию. Но с апреля 2022 г. у шести российских аффинажных заводов отозвали статус надежного поставщика и с тех пор экспорт золота в Европу уже фактически прекратился, подчеркивает Потавин.
Аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Даниил Каримов добавляет, что к фактическому прекращению экспорта золота из России в ЕС привели санкции против крупнейших российских банков (большую часть драгметалла золотодобывающие компании продают банкам).
По мнению начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, российские компании могут поставлять золото в Китай, Индию и Турцию. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Анатолий Клим среди потенциальных рынков сбыта отмечает ОАЭ, Китай, Турцию и Казахстан. Но в этих странах, по его оценке, вероятнее всего, будет дисконт на российское золото к мировым ценам. ОАЭ, Китай, Турцию в качестве перспективных рынков называет и директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.
ЦБ обычно покупает золото у российских добытчиков с дисконтом, уточняет Потавин. «Золотодобывающие российские компании могут либо продать золото с дисконтом банкам, либо пробовать самостоятельно найти покупателя за рубежом, взяв на себя вопросы логистики, охраны и расходы на транспортировку», – говорит аналитик. Правительство дало возможность золотодобывающим компаниям получить экспортные лицензии для самостоятельного экспорта, но, учитывая особенность рынка золота, найти клиентов даже в дружественных странах им будет непросто, подчеркивает Каримов.
По словам Красноженова, особенно ограничены экспортные возможности производителей, не входящих в топ-10. По мнению Макарова, сильнее пострадают компании, у которых высока доля экспорта рафинированного золота, меньше – те, которые экспортируют концентрат.
Красноженов отмечает, что продажи российских компаний во II квартале могли существенно снизиться, что видно на примере «Полиметалла». Добыча золота в 2021 г. сократится, но сдерживать величину падения будет накопление запасов, прогнозирует Каримов. По его словам, компании могут также снизить объем расходов на восполнение запасов. Клим отмечает, что для компаний будет крайне важно оптимизировать себестоимость добычи. Он добавляет, что для отрасли будут важны способность ЦБ, Минфина и Гохрана сформировать механизм закупок золота.
На мировой цене на золото санкции скажутся очень ограниченно, соглашаются аналитики. «В год добывается всего примерно 2% от имеющихся запасов золота, поэтому баланс спроса и предложения здесь не имеет такого большого значения, как в остальных сырьевых группах. Российское золото не потеряет свои позиции на мировом рынке», – отмечает Красноженов.
В подготовке статьи принимала участие Елена Филимонова