Евросовет не исключил запрет импорта российского золота вслед за G7

Накануне Reuters сообщило, что президент США Джо Байден обсудит такой запрет с лидерами «большой семерки». Западные санкции в отношении России не были направлены на коммерческие поставки металла, но многие банки, грузоотправители и переработчики прекратили работу с российским золотом после начала спецоперации на Украине, писало агентство.