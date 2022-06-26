Евросовет не исключил запрет импорта российского золота вслед за G7
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросовет может вслед за странами «большой семерки» (G7) рассмотреть возможность запрета импорта золота из России. Ранее о новых ограничениях предупредили президент США Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон.
По его словам, такая задача является общей для европейских стран, она призвана ударить по руководству РФ и финансированию военной спецоперации. ЕС прилагает усилия для «адаптирования и уточнения» санкций с целью не навредить экономике Европы, добавил председатель Евросовета.
Четыре страны «большой семерки» (G7) запретят ввозить российское золото из-за специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Такое сообщение сегодня распространила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В нем говорится, что вновь добытое и переработанное золото из России запретят ввозить в Великобританию, США, Канаду и Японию. Новые «жесткие меры» планируется объявить на саммите G7.
«С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», — говорится в сообщении.
Накануне Reuters сообщило, что президент США Джо Байден обсудит такой запрет с лидерами «большой семерки». Западные санкции в отношении России не были направлены на коммерческие поставки металла, но многие банки, грузоотправители и переработчики прекратили работу с российским золотом после начала спецоперации на Украине, писало агентство.
Участники саммита G7 выступят с объявлениями о дополнительных издержках для России в связи с ее действиями на Украине, заявил также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Первое пленарное заседание саммита будет посвящено мировой экономике. На нем лидеры «семерки» обсудят «основные проблемы», в числе которых «рост цен, сбои в цепочках поставок, обострившиеся в результате» из-за ситуации на Украине. Саммит G7 в Германии начался сегодня и продлится до 28 июня.