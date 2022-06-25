Reuters: Байден обсудит с лидерами G7 запрет импорта золота из России
Президент США Джо Байден и его коллеги по G7 обсудят запрет на импорт золота из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его данным, министерство финансов США 28 июня опубликует постановление о запрете ввоза нового золота в США, что должно усилить изоляцию России от мировой экономики.
До этого западные санкции в отношении России не были направлены на коммерческие поставки металла, но многие банки, грузоотправители и переработчики прекратили работу с российским золотом после начала спецоперации на Украине, отмечает агентство.
Золото является важнейшим активом для Банка России, который столкнулся с ограничениями на доступ к некоторым своим активам, хранящимся за границей. Акции российских золотодобытчиков, торгуемые за рубежом, в этом году рухнули на фоне ряда трудностей, в том числе с продажей золота и погашением кредитов банкам, находящимся под санкциями, пишет Reuters. Ежегодно Россия производит около 10% золота, добываемого в мире. Ее золотые запасы утроились после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 г.
Ранее агентство сообщало о намерении Евросоюза рассмотреть возможность введения санкций, связанных с российским золотом. Не уточнялось, коснутся ли меры импорта российского золота в ЕС или поставок металла в Россию.
В мае этого года Швейцария импортировала более трех тонн золота из России впервые после начала специальной военной операции на Украине. Как отмечается в сообщении Bloomberg, этот шаг демонстрирует смягчение позиции отрасли по отношению к российским драгоценным металлам, поставки которых оказались под запретом в феврале.