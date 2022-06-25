Reuters: Байден обсудит с лидерами G7 запрет импорта золота из России

Золото является важнейшим активом для Банка России, который столкнулся с ограничениями на доступ к некоторым своим активам, хранящимся за границей. Акции российских золотодобытчиков, торгуемые за рубежом, в этом году рухнули на фоне ряда трудностей, в том числе с продажей золота и погашением кредитов банкам, находящимся под санкциями, пишет Reuters. Ежегодно Россия производит около 10% золота, добываемого в мире. Ее золотые запасы утроились после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 г.