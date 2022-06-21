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Reuters узнал о планах ЕС ограничить торговлю золотом с Россией

Ведомости

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций, связанных с российским золотом, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Работа над санкциями будет продолжена, в том числе для усиления их применения и предотвращения обхода», — заявят лидеры ЕС в конце своего очередного саммита 23-24 июня, согласно последней версии проекта заявления, датированного 20 июня.

Согласно документу, Еврокомиссия работает над тем, чтобы возможный новый пакет санкций включал в себя российское золото. Пока неясно, коснутся ли меры импорта российского золота в ЕС или поставок металла в Россию. «Золото является важнейшим активом для российского Центрального банка, который столкнулся с ограничениями доступа к некоторым своим активам, хранящимся за рубежом, из-за западных санкций», — отмечает агентство.

Ранее сегодня стало известно, что в мае этого года Швейцария импортировала более трех тонн золота из России впервые после начала специальной военной операции на Украине. Как отмечается в сообщении Bloomberg, такой шаг демонстрирует смягчение позиции отрасли по отношению к российским драгоценным металлам, поставки которых оказались под запретом в феврале.

После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел уже шесть пакетов санкций.

Ранее по теме: Швейцария впервые после начала спецоперации импортировала золото из России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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