Reuters узнал о планах ЕС ограничить торговлю золотом с Россией
Евросоюз рассматривает возможность введения санкций, связанных с российским золотом, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.
«Работа над санкциями будет продолжена, в том числе для усиления их применения и предотвращения обхода», — заявят лидеры ЕС в конце своего очередного саммита 23-24 июня, согласно последней версии проекта заявления, датированного 20 июня.
Согласно документу, Еврокомиссия работает над тем, чтобы возможный новый пакет санкций включал в себя российское золото. Пока неясно, коснутся ли меры импорта российского золота в ЕС или поставок металла в Россию. «Золото является важнейшим активом для российского Центрального банка, который столкнулся с ограничениями доступа к некоторым своим активам, хранящимся за рубежом, из-за западных санкций», — отмечает агентство.
Ранее сегодня стало известно, что в мае этого года Швейцария импортировала более трех тонн золота из России впервые после начала специальной военной операции на Украине. Как отмечается в сообщении Bloomberg, такой шаг демонстрирует смягчение позиции отрасли по отношению к российским драгоценным металлам, поставки которых оказались под запретом в феврале.
После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел уже шесть пакетов санкций.