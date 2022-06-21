Reuters узнал о планах ЕС ограничить торговлю золотом с Россией

Ранее сегодня стало известно, что в мае этого года Швейцария импортировала более трех тонн золота из России впервые после начала специальной военной операции на Украине. Как отмечается в сообщении Bloomberg, такой шаг демонстрирует смягчение позиции отрасли по отношению к российским драгоценным металлам, поставки которых оказались под запретом в феврале.