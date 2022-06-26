США, Канада, Великобритания и Япония введут запрет на импорт золота из РФ
Четыре страны «большой семерки» (G7) запретят ввозить российское золото из-за специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Сообщение об этом распространила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет ТАСС.
В нем говорится, что золото из России запретят ввозить в Великобританию, США, Канаду и Японию. Ограничения коснутся только вновь добытого и переработанного золота, а не приобретенного. Новые «жесткие меры» будут объявлены на саммите G7, который проходит 26-28 июня в Германии.
«С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что британские власти выступят с призывом к остальным лидерам G7 ввести аналогичные меры.
В 2021 г. Россия поставила золота на 12,6 млрд фунтов стерлингов ($15,5 млрд), а объем импорта, попавшего под санкции Лондона, достиг 13,5 млрд фунтов ($16,5 млрд), говорится в заявлении.
Накануне Reuters сообщило, что президент США Джо Байден обсудит с лидерами «большой семерки» запрет на импорт золота из России. Западные санкции в отношении России не были направлены на коммерческие поставки металла, но многие банки, грузоотправители и переработчики прекратили работу с российским золотом после начала спецоперации на Украине.
Ежегодно Россия производит около 10% золота, добываемого в мире. Ее золотые запасы утроились после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 г., писало Reuters.