США, Канада, Великобритания и Япония введут запрет на импорт золота из РФ

В нем говорится, что золото из России запретят ввозить в Великобританию, США, Канаду и Японию. Ограничения коснутся только вновь добытого и переработанного золота, а не приобретенного. Новые «жесткие меры» будут объявлены на саммите G7, который проходит 26-28 июня в Германии.