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США, Канада, Великобритания и Япония введут запрет на импорт золота из РФ

Ведомости

Четыре страны «большой семерки» (G7) запретят ввозить российское золото из-за специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Сообщение об этом распространила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет ТАСС.

В нем говорится, что золото из России запретят ввозить в Великобританию, США, Канаду и Японию. Ограничения коснутся  только вновь добытого и переработанного золота, а не приобретенного. Новые «жесткие меры» будут объявлены на саммите G7, который проходит 26-28 июня в Германии.

«С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что британские власти выступят с призывом к остальным лидерам G7 ввести аналогичные меры. 

В 2021 г. Россия поставила золота на 12,6 млрд фунтов стерлингов ($15,5 млрд), а объем импорта, попавшего под санкции Лондона, достиг 13,5 млрд фунтов ($16,5 млрд), говорится в заявлении.

Накануне Reuters сообщило, что президент США Джо Байден обсудит с лидерами «большой семерки» запрет на импорт золота из России. Западные санкции в отношении России не были направлены на коммерческие поставки металла, но многие банки, грузоотправители и переработчики прекратили работу с российским золотом после начала спецоперации на Украине.

Ежегодно Россия производит около 10% золота, добываемого в мире. Ее золотые запасы утроились после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 г., писало Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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