Белый дом: лидеры G7 на саммите объявят о новых ограничениях в отношении РФ
Участники саммита G7 выступят с объявлениями о дополнительных издержках для России в связи с ее действиями на Украине, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Много внимания лидеров G7 будет уделено не только тому, как справляться с вызовами для мировой экономики, которые стали результатом ... войны [на Украине], но и тому, как продолжать привлекать к ответственности [президента России Владимира] Путина, обеспечить, чтобы он слышал [это] и подвергался издержкам и последствиям за то, что он делает. Так что будут некоторые объявления», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).
По словам Кирби, первое пленарное заседание саммита будет посвящено мировой экономике. На нем лидеры «семерки» обсудят «основные проблемы», в числе которых «рост цен, сбои в цепочках поставок, обострившиеся в результате» из-за ситуации на Украине. На первый день встречи также запланирована сессия по инфраструктуре. Саммит G7 пройдет 26-28 июня на юге Германии.
Ранее на этой неделе министры иностранных дел стран G7 опубликовали заявление, в котором говорится, что все санкции стран «Большой семерки» предусматривают исключения, позволяющие осуществлять поставки российских продуктов питания и сельскохозяйственных товаров на мировые рынки.
С начала спецоперации на Украине США ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. В последний раз Вашингтон расширил ограничения 2 июня. Под них попали 17 россиян и 16 компаний, в том числе председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его родственники, глава Минэкономики Максим Решетников, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов. Санкции также введены против самой «Северстали», Severgroup и золотодобывающей компании Nord Gold.
Кроме того, 2 июня был одобрен шестой пакет санкций против России со стороны ЕС. Он включает в себя отключение от системы SWIFT трех российских банков, включая Сбербанк, расширение ограничений на экспорт в Россию, запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору, ограничение на покупку российской нефти и другие меры.