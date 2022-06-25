Белый дом: лидеры G7 на саммите объявят о новых ограничениях в отношении РФ

«Много внимания лидеров G7 будет уделено не только тому, как справляться с вызовами для мировой экономики, которые стали результатом ... войны [на Украине], но и тому, как продолжать привлекать к ответственности [президента России Владимира] Путина, обеспечить, чтобы он слышал [это] и подвергался издержкам и последствиям за то, что он делает. Так что будут некоторые объявления», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).