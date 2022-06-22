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Финансы

Минфин опроверг слухи о выводе золотых запасов из России

Ведомости

Российские золотые запасы хранятся внутри страны, они никогда не переводились, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании Совета Федерации. Трансляция велась на официальном сайте верхней палаты парламента. Таким образом он прокомментировал опасения сенатора Николая Рыжова в связи с сообщениями о якобы выводе запасов золота России в Великобританию.

«Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда России ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас», — отметил Моисеев. 

По его словам, золотой запас хранится в двух «надежно охраняемых» местах в стране. Он также пояснил, что когда-то действительно было продано некоторое количество низкосортных алмазов и бриллиантов, некоторое количество старой советской ювелирки, которая хранилась в Госфонде и не имела художественной ценности.

Накануне агентство Reuters сообщило, что ЕС рассматривает возможность введения санкций, связанных с российским золотом. Пока неясно, коснутся ли меры импорта российского золота в ЕС или поставок драгметалла в Россию. «Золото является важнейшим активом для российского Центрального банка, который столкнулся с ограничениями доступа к некоторым своим активам, хранящимся за рубежом, из-за западных санкций», — писало агентство.

В мае этого года Швейцария импортировала более трех тонн золота из России впервые после начала специальной военной операции на Украине. Как отмечал Bloomberg, такой шаг демонстрирует смягчение позиции отрасли по отношению к российским драгоценным металлам, поставки которых оказались под запретом в феврале.

Ранее по теме: Reuters узнал о планах ЕС ограничить торговлю золотом с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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