Минфин опроверг слухи о выводе золотых запасов из России
Российские золотые запасы хранятся внутри страны, они никогда не переводились, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании Совета Федерации. Трансляция велась на официальном сайте верхней палаты парламента. Таким образом он прокомментировал опасения сенатора Николая Рыжова в связи с сообщениями о якобы выводе запасов золота России в Великобританию.
«Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда России ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас», — отметил Моисеев.
По его словам, золотой запас хранится в двух «надежно охраняемых» местах в стране. Он также пояснил, что когда-то действительно было продано некоторое количество низкосортных алмазов и бриллиантов, некоторое количество старой советской ювелирки, которая хранилась в Госфонде и не имела художественной ценности.
Накануне агентство Reuters сообщило, что ЕС рассматривает возможность введения санкций, связанных с российским золотом. Пока неясно, коснутся ли меры импорта российского золота в ЕС или поставок драгметалла в Россию. «Золото является важнейшим активом для российского Центрального банка, который столкнулся с ограничениями доступа к некоторым своим активам, хранящимся за рубежом, из-за западных санкций», — писало агентство.
В мае этого года Швейцария импортировала более трех тонн золота из России впервые после начала специальной военной операции на Украине. Как отмечал Bloomberg, такой шаг демонстрирует смягчение позиции отрасли по отношению к российским драгоценным металлам, поставки которых оказались под запретом в феврале.