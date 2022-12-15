Фонд основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко вложился в одежного ритейлера Noun

Фонд основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко вложился в одежного ритейлера NounУ небольших компаний часто возникают сложности при масштабировании бизнеса, в этом эксперты видят основной риск для инвестора
Российский бренд и производитель женской одежды Noun привлек в общей сложности 290 млн руб. от инвестиционного фонда «Тилтех капитал». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель последнего. Генеральный директор Noun Семен Пименов эту информацию подтвердил. Представитель «Тилтех капитала» говорит, что средства планируется направить на запуск франшизы для выхода в отдаленные регионы России, открытие склада, офиса в Москве и новых собственных магазинов.
Noun был основан Пименовым в 2018 г. (сначала он работал под брендом Dorogobogato). В 2021 г. выручка управляющей торговой маркой компании ООО «Модная розница» составила 194 млн руб., а чистая прибыль – 4,7 млн руб. Сейчас, по словам Пименова, в сеть входит около 15 точек в Москве и регионах. В следующем году компания намерена утроить количество магазинов, а в 2024 г. довести их число примерно до сотни. В частности, весной следующего года она планирует запустить 10 новых точек в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске и Таганроге, говорит бизнесмен. Также компания, по его словам, ведет переговоры об открытии объектов в Перми, Екатеринбурге, Курске, Оренбурге, Нижнем Новгороде и Крыму. Запуск первых магазинов по франшизе запланирован на весну 2023 г. Пименов добавил, что для реализации своих планов ритейлер уже арендовал склад в Домодедове, расширил список партнеров и начал усиливать команду управляющих.