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Фонд основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко вложился в одежного ритейлера Noun

У небольших компаний часто возникают сложности при масштабировании бизнеса, в этом эксперты видят основной риск для инвестора
Маргарита Соболь
Бренд занимает часть площадок ушедших одежных марок, поэтому меньше тратит на ремонт / Noun

Российский бренд и производитель женской одежды Noun привлек в общей сложности 290 млн руб. от инвестиционного фонда «Тилтех капитал». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель последнего. Генеральный директор Noun Семен Пименов эту информацию подтвердил. Представитель «Тилтех капитала» говорит, что средства планируется направить на запуск франшизы для выхода в отдаленные регионы России, открытие склада, офиса в Москве и новых собственных магазинов.

Noun был основан Пименовым в 2018 г. (сначала он работал под брендом Dorogobogato). В 2021 г. выручка управляющей торговой маркой компании ООО «Модная розница» составила 194 млн руб., а чистая прибыль – 4,7 млн руб. Сейчас, по словам Пименова, в сеть входит около 15 точек в Москве и регионах. В следующем году компания намерена утроить количество магазинов, а в 2024 г. довести их число примерно до сотни. В частности, весной следующего года она планирует запустить 10 новых точек в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске и Таганроге, говорит бизнесмен. Также компания, по его словам, ведет переговоры об открытии объектов в Перми, Екатеринбурге, Курске, Оренбурге, Нижнем Новгороде и Крыму. Запуск первых магазинов по франшизе запланирован на весну 2023 г. Пименов добавил, что для реализации своих планов ритейлер уже арендовал склад в Домодедове, расширил список партнеров и начал усиливать команду управляющих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных