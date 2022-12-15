Фонд основателя «Вкусвилла» Андрея Кривенко вложился в одежного ритейлера Noun

Noun был основан Пименовым в 2018 г. (сначала он работал под брендом Dorogobogato). В 2021 г. выручка управляющей торговой маркой компании ООО «Модная розница» составила 194 млн руб., а чистая прибыль – 4,7 млн руб. Сейчас, по словам Пименова, в сеть входит около 15 точек в Москве и регионах. В следующем году компания намерена утроить количество магазинов, а в 2024 г. довести их число примерно до сотни. В частности, весной следующего года она планирует запустить 10 новых точек в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске и Таганроге, говорит бизнесмен. Также компания, по его словам, ведет переговоры об открытии объектов в Перми, Екатеринбурге, Курске, Оренбурге, Нижнем Новгороде и Крыму. Запуск первых магазинов по франшизе запланирован на весну 2023 г. Пименов добавил, что для реализации своих планов ритейлер уже арендовал склад в Домодедове, расширил список партнеров и начал усиливать команду управляющих.