Эмин Агаларов с партнерами создаст сеть премиальных детских стоматологических центров в России и ОАЭ

Эмин Агаларов с партнерами создаст сеть премиальных детских стоматологических центров в России и ОАЭПодобный формат может оказаться успешнее за рубежом
Певец и бизнесмен Эмин Агаларов совместно с генеральным продюсером Atlantic Records Russia Бахтияром Алиевым и стоматологом, владельцем клиники «Лаборатория улыбок Dr Elmar» Эльмаром Бабаевым начинают развивать сеть премиальных детских стоматологий.
По данным «СПАРК-Интерфакса», 13 декабря они создали компанию ООО «Здоровое поколение», в которой Агаларову принадлежит 34% долей, остальное – у партнеров. Представитель бизнесмена, а также Алиев эту информацию «Ведомостям» подтвердили. По словам последнего, он вместе с Агаларовым выступают инвесторами проекта, а Бабаев будет управляющим партнером. Стоматолог известен тем, что услугами его клиники пользуются певцы, актеры и другие медийные личности. В ближайшее время бизнесмены планируют получить медицинскую лицензию и определиться с названием сети.
Первая клиника Агаларова и партнеров откроется во II квартале 2023 г. в торгово-сервисном комплексе Estate Mall на Новорижском шоссе. За счет того что рядом нет ни одной детской стоматологии, партнеры рассчитывают на высокий спрос, говорит Алиев. Инвестиции в проект, по словам представителя Агаларова, составят $1 млн. Помимо медицинских услуг концепция будет предусматривать развлекательную составляющую, чтобы у детей не формировался страх перед посещением врачей, сообщил Алиев. Клиника займет 400 кв. м и в ней будет предусмотрен игровой зал с аниматорами, пояснил представитель Агаларова. По словам Алиева, окупаемость проекта может составить 2–3 года.