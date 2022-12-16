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Эмин Агаларов с партнерами создаст сеть премиальных детских стоматологических центров в России и ОАЭ

Подобный формат может оказаться успешнее за рубежом
Анна Киселева
Первая клиника Агаларова и партнеров откроется во II квартале 2023 г. в торгово-сервисном комплексе Estate Mall на Новорижском шоссе / Максим Стулов / Ведомости

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов совместно с генеральным продюсером Atlantic Records Russia Бахтияром Алиевым и стоматологом, владельцем клиники «Лаборатория улыбок Dr Elmar» Эльмаром Бабаевым начинают развивать сеть премиальных детских стоматологий.

По данным «СПАРК-Интерфакса», 13 декабря они создали компанию ООО «Здоровое поколение», в которой Агаларову принадлежит 34% долей, остальное – у партнеров. Представитель бизнесмена, а также Алиев эту информацию «Ведомостям» подтвердили. По словам последнего, он вместе с Агаларовым выступают инвесторами проекта, а Бабаев будет управляющим партнером. Стоматолог известен тем, что услугами его клиники пользуются певцы, актеры и другие медийные личности. В ближайшее время бизнесмены планируют получить медицинскую лицензию и определиться с названием сети.

Первая клиника Агаларова и партнеров откроется во II квартале 2023 г. в торгово-сервисном комплексе Estate Mall на Новорижском шоссе. За счет того что рядом нет ни одной детской стоматологии, партнеры рассчитывают на высокий спрос, говорит Алиев. Инвестиции в проект, по словам представителя Агаларова, составят $1 млн. Помимо медицинских услуг концепция будет предусматривать развлекательную составляющую, чтобы у детей не формировался страх перед посещением врачей, сообщил Алиев. Клиника займет 400 кв. м и в ней будет предусмотрен игровой зал с аниматорами, пояснил представитель Агаларова. По словам Алиева, окупаемость проекта может составить 2–3 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных