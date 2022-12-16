Эмин Агаларов с партнерами создаст сеть премиальных детских стоматологических центров в России и ОАЭ

Первая клиника Агаларова и партнеров откроется во II квартале 2023 г. в торгово-сервисном комплексе Estate Mall на Новорижском шоссе. За счет того что рядом нет ни одной детской стоматологии, партнеры рассчитывают на высокий спрос, говорит Алиев. Инвестиции в проект, по словам представителя Агаларова, составят $1 млн. Помимо медицинских услуг концепция будет предусматривать развлекательную составляющую, чтобы у детей не формировался страх перед посещением врачей, сообщил Алиев. Клиника займет 400 кв. м и в ней будет предусмотрен игровой зал с аниматорами, пояснил представитель Агаларова. По словам Алиева, окупаемость проекта может составить 2–3 года.