«Роскосмос» построит два завода по серийному производству спутников

«Роскосмос» построит два завода по серийному производству спутниковДля этого госкорпорация собирается выпустить облигации в объеме 50 млрд рублей
О планах построить два предприятия на заемные средства «Ведомостям» рассказал гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в эксклюзивном интервью.
«Один будет построен в кооперации с ИСС Решетнёва – возможно, в Красноярске, потому что там все компетенции. Другой – предположительно в Московской области, потому что здесь куст других предприятий», – пояснил Борисов. Он отметил, что нужна «оптимальная логистика», чтобы не возить материалы через всю страну.
ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва» (входит в «Роскосмос») – крупнейший российский разработчик и производитель космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. Расположен в г. Железногорске Красноярского края. В Московском регионе расположены многочисленные предприятия госкорпорации, среди которых ВНИИЭМ, РКК «Энергия», ГКНПЦ им. Хруничева и ряд других.
Средства для строительства заводов «Роскосмос» планирует привлекать в том числе через облигации. Долговые бумаги будет выпускать финансовая структура госкорпорации, их планируется размещать на российских биржевых площадках в основном среди уполномоченных банков, а также частных инвесторов, рассказал Борисов.
«Предельный объем – до 50 млрд руб., срок – 15–20 лет, выплата купонного дохода – каждый 181-й день», – сообщил глава «Роскосмоса». Стартовый выпуск облигаций намечен на 2023 г. в размере 10 млрд руб., добавил он.
Сейчас все российские предприятия выпускают по 15 спутников в год.
Теоретически они способны увеличить объем выпуска до 42 единиц, но и этого недостаточно, говорит Борисов. «Сегодня Илон Маск выпускает по шесть космических аппаратов в день, планирует к 2030 г. создать группировку аж в 42 000 спутников. Производственные мощности Китая – свыше 500 спутников в год», – говорит глава «Роскосмоса». Активно наращивают производственные мощности Европа и Индия, отмечает он.
По словам Борисова, на рубеже 2025–2026 гг. Россия должна выпускать 200–250 спутников в год, а к 2030 г. – как минимум по спутнику в день. Он надеется, что в достижении этих целей госкорпорации смогут помочь частные компании. Вместе с ними «Роскосмос» сейчас создает виртуальный облик космической группировки, которая появится к 2030 г., пояснил Борисов.
Технических проблем наладить выпуск спутников дистанционного зондирования Земли и связи нет, считает независимый эксперт по космической деятельности Павел Пушкин. Производство чипов для таких спутников в России есть – они хоть и уступают импортным, но свои задачи решают, говорит эксперт. Проблема заключается, по его словам, в поиске кадров и коллективов, которые смогут решить такую задачу.
Если «Роскосмос» планирует разместить целевой заем под строительство заводов, то это похоже на инфраструктурные облигации, говорит управляющий активами «БКС мир инвестиций» Руслан Николенко. Сейчас у госкорпорации нет выпусков облигаций в обращении, но рейтинг эмитента ААА от АКРА и возможное покрытие госгарантиями делают их интересными для рынка, считает эксперт.
Принимая во внимание параметры выпуска и статус эмитента, можно говорить не о классическом размещении, а о долгосрочном кредитовании в форме выпуска облигаций, отмечает руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах-инвестиции» Евгений Воробьев. По его словам, благодаря особому статусу «Роскосмоса» выпуск будет интересен в первую очередь крупным государственным банкам. Среди рыночных инвесторов бонды госкорпорации вряд ли будут популярны в силу очень длинного срока погашения, предполагает Воробьев.