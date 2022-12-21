«Роскосмос» построит два завода по серийному производству спутников

По словам Борисова, на рубеже 2025–2026 гг. Россия должна выпускать 200–250 спутников в год, а к 2030 г. – как минимум по спутнику в день. Он надеется, что в достижении этих целей госкорпорации смогут помочь частные компании. Вместе с ними «Роскосмос» сейчас создает виртуальный облик космической группировки, которая появится к 2030 г., пояснил Борисов.