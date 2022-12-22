Инвесткомпания А1 вышла из проекта премиального жилого комплекса

Инвесткомпания А1 (структура «Альфа-групп») вышла из проекта премиального жилого комплекса Prime Park, который строится на месте старого аэровокзала на Ленинградском проспекте. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одному из его участников. Представитель Optima Development, которая выступает девелопером этого комплекса, сообщил, что компания в курсе изменений акционерной структуры у этого объекта. Представитель А1 подтвердил факт выхода из проекта, но не стал комментировать его обстоятельства. По словам источника, близкого к одному из участников, Prime Park уже покинули все сотрудники А1, связанные с реализацией. Компания «расторгла договор на приобретение данного актива из-за наличия судебного решения, подвергающего сомнению юридическую чистоту права владения той стороны, у которой она и приобрела его в 2019 г.», уточнил он.