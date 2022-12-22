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Инвесткомпания А1 вышла из проекта премиального жилого комплекса

Это связано с судебными разбирательствами вокруг бывшего партнера группы Альберта Худояна
Дарья Молоткова Антон Филатов
А1 вышла из проекта только сейчас из-за долгого юридического оформления сделки / vk.com/primeparkofficial

Инвесткомпания А1 (структура «Альфа-групп») вышла из проекта премиального жилого комплекса Prime Park, который строится на месте старого аэровокзала на Ленинградском проспекте. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одному из его участников. Представитель Optima Development, которая выступает девелопером этого комплекса, сообщил, что компания в курсе изменений акционерной структуры у этого объекта. Представитель А1 подтвердил факт выхода из проекта, но не стал комментировать его обстоятельства. По словам источника, близкого к одному из участников, Prime Park уже покинули все сотрудники А1, связанные с реализацией. Компания «расторгла договор на приобретение данного актива из-за наличия судебного решения, подвергающего сомнению юридическую чистоту права владения той стороны, у которой она и приобрела его в 2019 г.», уточнил он.

Речь идет о приговоре по уголовному делу о мошенничестве в отношении экс-главы Optima Development Альберта Худояна, уточнил источник, близкий к одному из участников проекта. Само дело было возбуждено еще в 2019 г. Как сообщала газета «Коммерсантъ», следственные органы пришли к выводу, что Худоян ввел в заблуждение своего партнера по Prime Park – экс-депутата Госдумы от «Справедливой России» Эльдара Самиева.

Последний был совладельцем Mansfield Executive Ltd, которой и принадлежало примерно 50% проекта. По версии следствия, при содействии гендиректора «Авиасити» (на ее балансе тогда и находилась земля под жилым комплексом) Сергея Коноплева Худоян передал участки стоимостью 4,2 млрд руб. третьим лицам под видом погашения искусственно созданной задолженности, писало издание. В 2021 г. Коптевский районный суд Москвы признал вину Худояна и приговорил его к шести годам колонии общего режима, в этом году с учетом позиции прокуратуры апелляционная инстанция добавила к сроку еще два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных