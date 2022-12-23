Messier Group не смогла вернуть два ТПУ в Москве

Московский арбитраж 13 и 21 декабря признал незаконными решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая фактически поручила признать победителем торгов по продаже транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Рязанская» и «Аминьевская» Messier Group, следует из его решений. Оба аукциона, организованных принадлежащей мэрии Москвы компанией «Мосинжпроект», прошли еще в июле этого года.