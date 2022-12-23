Messier Group не смогла вернуть два ТПУ в Москве

Messier Group не смогла вернуть два ТПУ в МосквеСуд признал ее отстранение от участия а аукционах обоснованным
Московский арбитраж 13 и 21 декабря признал незаконными решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая фактически поручила признать победителем торгов по продаже транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Рязанская» и «Аминьевская» Messier Group, следует из его решений. Оба аукциона, организованных принадлежащей мэрии Москвы компанией «Мосинжпроект», прошли еще в июле этого года.
Messier Group тогда подала единственную заявку на покупку ТПУ «Рязанская», предложив за лот 95 млн руб. при стартовой цене 84,5 млн руб. За узлом закреплены права на участок в 0,5 га на Рязанском проспекте, на котором власти города разрешили построить офисный центр на 58 353 кв. м.
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