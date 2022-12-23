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Messier Group не смогла вернуть два ТПУ в Москве

Суд признал ее отстранение от участия а аукционах обоснованным
Дарья Молоткова Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Московский арбитраж 13 и 21 декабря признал незаконными решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая фактически поручила признать победителем торгов по продаже транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Рязанская» и «Аминьевская» Messier Group, следует из его решений. Оба аукциона, организованных принадлежащей мэрии Москвы компанией «Мосинжпроект», прошли еще в июле этого года.

Messier Group тогда подала единственную заявку на покупку ТПУ «Рязанская», предложив за лот 95 млн руб. при стартовой цене 84,5 млн руб. За узлом закреплены права на участок в 0,5 га на Рязанском проспекте, на котором власти города разрешили построить офисный центр на 58 353 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных