Связанная с Гагиком Царукяном фирма может вернуть себе два транспортно-пересадочных узла в Москве

В решении ФАС сказано, что организатор торгов – принадлежащий мэрии Москвы «Мосинжпроект» «нарушил порядок рассмотрения заявок». Это значит, что заявители должны быть восстановлены как участники конкурсной процедуры, объясняет партнер юридической фирмы «Юст» Александр Боломатов. По его словам, если организатор с этим решением ФАС не согласен, он может попробовать оспорить его в судебном порядке. Об этом же говорит и партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. Она добавляет, что если ценовое предложение структур Messier Group будет выше, чем у других участников аукциона, то она сможет купить эти лоты. В самой компании, а также в «Мосинжпроекте» на запросы «Ведомостей» не ответили.