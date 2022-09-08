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Связанная с Гагиком Царукяном фирма может вернуть себе два транспортно-пересадочных узла в Москве

Ее партнером по строительству там почти 100 000 кв. м недвижимости станет рязанский «Стройпромсервис»
Дарья Молоткова Антон Филатов
stroi.mos.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала жалобы структур девелоперской компании Messier Group на отстранение их от участия в аукционе по продаже двух транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве («Аминьевское шоссе» и «Рязанская») обоснованными.

В решении ФАС сказано, что организатор торгов – принадлежащий мэрии Москвы «Мосинжпроект» «нарушил порядок рассмотрения заявок». Это значит, что заявители должны быть восстановлены как участники конкурсной процедуры, объясняет партнер юридической фирмы «Юст» Александр Боломатов. По его словам, если организатор с этим решением ФАС не согласен, он может попробовать оспорить его в судебном порядке. Об этом же говорит и партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева. Она добавляет, что если ценовое предложение структур Messier Group будет выше, чем у других участников аукциона, то она сможет купить эти лоты. В самой компании, а также в «Мосинжпроекте» на запросы «Ведомостей» не ответили.

Торги по продаже ТПУ «Аминьевское шоссе» и «Рязанская» прошли в июле этого года. За первый лот Messier Group согласилась заплатить 115 млн руб. при стартовой цене 83 млн руб. На этот узел претендовала еще одна компания – «Лидер», 50% которой принадлежит владельцу группы «Ташир» Самвелу Карапетяну, но ее ценовое предложение было на 30 млн руб. ниже, чем у конкурента. Заявка по второму лоту от Messier Group была единственной – при стартовой цене 84,5 млн руб. она предложила 95 млн руб. В рамках этих ТПУ, согласно лотовой документации, можно построить в общей сложности около 100 000 кв. м коммерческой недвижимости.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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