Ритейлеры могут получить право на упрощенную продажу маркированной молочной продукции

Сейчас около 2% кодов молочной продукции не считываются на кассах, говорит директор по GR Союзмолока Любомир Панов. По его словам, эта доля никак не поменялась с момента действия программы добровольного сканирования кодов, которая работала с 2021 г., несмотря на усилия производителей молочной продукции по совершенствованию технических решений. Такую продукцию, по требованиям обязательной маркировки, нельзя реализовывать. По оценкам Панова, потеря 2% продукции для отрасли эквивалентна 40 млрд руб. Чтобы их избежать, Союзмолоко еще в июле 2022 г. предлагал разрешить продажу такой продукции с несчитываемыми кодами, но при условии, что будет установлено ограничение на ее объем.