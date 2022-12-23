Ритейлеры могут получить право на упрощенную продажу маркированной молочной продукции

Ритейлеры могут получить право на упрощенную продажу маркированной молочной продукцииЭто связано с тем, что коды на части таких товаров до сих пор не работают
Ритейлерам до 1 июня 2024 г. хотят разрешить при продаже молочной продукции передавать в систему «Честный знак» только данные о коде товара и сроке его годности, но без считывания его самого. Поправки к правилам маркировки молочной продукции 22 декабря на regulation.gov разместил Минпромторг. Послабление будут применять, если на кассе не будет срабатывать код.
По такой схеме должно реализовываться не более 2% месячного оборота молочной продукции. Представитель министерства заявил, что проект разработан после обращений «отраслевых ассоциаций», не раскрыв их названия.
Считывать коды маркировки «Честный знак» при продаже молочной продукции конечному потребителю торговые сети и прочая розница обязаны с 1 сентября этого года. В Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак») передается информация не только о виде товара и сроке годности, но и партии поставки, сырье, составе, ветеринарных сопроводительных документах, дате производства и проч.
Сейчас около 2% кодов молочной продукции не считываются на кассах, говорит директор по GR Союзмолока Любомир Панов. По его словам, эта доля никак не поменялась с момента действия программы добровольного сканирования кодов, которая работала с 2021 г., несмотря на усилия производителей молочной продукции по совершенствованию технических решений. Такую продукцию, по требованиям обязательной маркировки, нельзя реализовывать. По оценкам Панова, потеря 2% продукции для отрасли эквивалентна 40 млрд руб. Чтобы их избежать, Союзмолоко еще в июле 2022 г. предлагал разрешить продажу такой продукции с несчитываемыми кодами, но при условии, что будет установлено ограничение на ее объем.
Собеседник в одном из производителей молочной продукции говорит, что в настоящий момент сети не штрафуют за реализацию товара без считывания кода. Но со следующего года, знает источник в одной из сетей, неофициальные послабления перестанут действовать и ритейлеры будут отказываться от продажи товаров с дефектами маркировки. Изменения, предложенные Минпромторгом, позволят эту проблему решить, добавил Панов.
Сети уже сейчас периодически возвращают партии товаров с дефектами маркировки, поскольку обязательство поставлять продукцию без нарушений в кодах уже заложено в договорах с контрагентами, говорит сотрудник одного из молочных заводов. Послабления позволят сетям избежать штрафов, которые возникли уже в ходе их собственного хранения и транспортировки, либо за те, которые они пропустили при приемке.
Невозможно проверить все знаки на считываемость при принятии партий, так что происходит выборочное сканирование, говорит источник «Ведомостей» в другой торговой сети. В случае выявление брака конкретный товар не принимается. Но если он поступает в сеть и потом не считывается на кассе, то убытки падают на ритейлеров. Более 10% единиц товара не считываются, но не всегда речь идет о браке кода: сами кассиры забывают отдельно считывать код маркировки. Но, по его словам, даже учитывая человеческий фактор, объем не считываемых знаков превышает 2%, уверяет собеседник «Ведомостей».
Часть игроков молочного рынка готовились к маркировке в последний момент, поэтому качество нанесения кодов не всегда соответствует требованиям, заявил представитель ЦРПТ. Он добавил, что информация о продаже такой продукции будет поступать в систему после принятия поправок и оператор системы будет разбираться в причинах ошибок. В Ассоциации компаний розничной торговли добавили, что производители смогут устранить проблему.