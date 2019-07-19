Маркировка кефира и сыра обойдется производителям более чем в 25 млрд рублей

Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейшие российские производители молочной продукции оценили затраты на внедрение новой системы маркировки их товаров более чем в 25 млрд руб. Такие деньги потребуются на покупку и установку принтеров для печати марок, заявила пресс-служба Национального союза производителей молока («Союзмолоко»; в него входят «Эконива», Danone, PepsiCo, «Молвест» и др.). Кроме того, предприятиям придется тратить от 20 млрд руб. в год на оплату непосредственно марок – по 50 коп. на каждую единицу продукции. Оплату взимает оператор системы – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ; на 50% принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% – у госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого).

18 июля РБК сообщил, что правительство утвердило введение обязательной маркировки молочных продуктов: распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов информацию подтвердил. Сроки введения обязательной маркировки и затраты молочной отрасли будут определены по результатам эксперимента, отметил представитель Минсельхоза. Эксперимент стартовал 15 июля и продлится до 29 февраля 2020 г. Продукция будет маркироваться кодами Data Matrix.

Danone участвовала в оценке затрат и согласна с подсчетами «Союзмолока», сообщила «Ведомостям» вице-президент Danone в России и СНГ Марина Балабанова. Соглашается с выводами союза и PepsiCo, заявил ее представитель. Это консервативная оценка, в реальности затраты могут быть намного выше, добавляет он.

Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов считает оценки «Союзмолока» завышенными в несколько раз: затраты оператора системы и отрасли на маркировку можно будет оценить только после завершения исследования большинства производственных площадок, полагает он. ЦРПТ работает с 30 компаниями молочной отрасли, в частности с Unilever (один из ведущих производителей мороженого в России), «Галактикой» (входит в топ-20 переработчиков молока), «Вакинское агро» (небольшой региональный производитель молочной продукции) и др.

Недавно для молочной продукции уже стала обязательной другая система прослеживаемости – электронная ветеринарная сертификация в системе «Меркурий» Россельхознадзора. С 1 июля 2019 г. в нее попали сыры, масло, сгущенное молоко и др. С 1 ноября через «Меркурий» нужно будет обязательно маркировать и остальную молочную продукцию – питьевое молоко, кефир, йогурты и т. д.

Изначально переработчики молочной продукции рассчитывали, что маркировка Data Matrix станет альтернативой «Меркурию». Danone готовилась участвовать в эксперименте, но при условии, что «Меркурий» не станет обязательным, но в итоге отказалась.

Ранее «Вимм-билль-данн» (входит в PepsiCo) оценивал затраты на интеграцию, изменение логистики, транспортные средства, склады для внедрения «Меркурия» в 2,3 млрд руб. Россельхознадзор приводил намного меньшие цифры: 2 млн руб. на дополнительное программное обеспечение.

«Союзмолоко» считает недопустимым введение двух обязательных систем прослеживаемости для молочной продукции, говорится в его сообщении. Дублирование систем станет неподъемным для бизнеса – это приведет к увеличению себестоимости, удорожанию продукции, в итоге пострадает потребитель, добавляет Балабанова. ЦРПТ тоже против дублирования функций, говорит Юсупов. Системы, по его мнению, необходимо интегрировать, чтобы производители не понесли затрат на дублирование операций, а розница продолжила пользоваться действующими решениями, так как уже включена в маркировку с другой продукцией (сигареты, обувь, шубы, лекарства и др.). Вопрос интеграции систем прорабатывается, отметил представитель Минсельхоза.

Представитель Минпромторга на вопросы «Ведомостей» не ответил.