Бизнес / Торговля и услуги

Медведев поддержал маркировку молочной продукции

Бизнес и чиновники не могли договориться, как контролировать ее, почти год

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал цифровую маркировку готовой молочной продукции, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом еще от одного чиновника. Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они. О таком решении также слышали сотрудники нескольких крупных компаний по производству продуктов питания, но с представителями бизнеса этот вопрос пока не обсуждался.

Пресс-секретарь премьера не смог прокомментировать вопрос, представители Минпромторга и вице-премьера Алексея Гордеева (курирует сельское хозяйство) отказались от комментариев.

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