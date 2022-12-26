Дилеры предлагают создать закон об автобизнесе

Дилеры предлагают создать закон об автобизнесеОни хотят снизить риски от ухода иностранных автоконцернов с российского рынка
Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила премьеру Михаилу Мишустину создать закон об автобизнесе. Это следует из письма ассоциации от 21 декабря в аппарат премьер-министра. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Отправку письма подтвердил представитель РоАД.
Действующее законодательство прямо не регулирует отдельные аспекты взаимоотношений между автопроизводителями, дистрибуторами и дилерами, отмечается в письме. С учетом возможного возвращения ушедших иностранных компаний и прихода новых игроков важно законодательно урегулировать отношения участников отрасли с учетом негативного опыта для стабилизации рынка в будущем, полагает ассоциация.
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