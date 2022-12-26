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Дилеры предлагают создать закон об автобизнесе

Они хотят снизить риски от ухода иностранных автоконцернов с российского рынка
Денис Ильюшенков
Российские автодилеры считают, что необходим закон, который будет регламентировать их взаимоотношения с западными партнерами / Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила премьеру Михаилу Мишустину создать закон об автобизнесе. Это следует из письма ассоциации от 21 декабря в аппарат премьер-министра. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Отправку письма подтвердил представитель РоАД.

Действующее законодательство прямо не регулирует отдельные аспекты взаимоотношений между автопроизводителями, дистрибуторами и дилерами, отмечается в письме. С учетом возможного возвращения ушедших иностранных компаний и прихода новых игроков важно законодательно урегулировать отношения участников отрасли с учетом негативного опыта для стабилизации рынка в будущем, полагает ассоциация.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных