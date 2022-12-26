Дилеры предлагают создать закон об автобизнесе

Действующее законодательство прямо не регулирует отдельные аспекты взаимоотношений между автопроизводителями, дистрибуторами и дилерами, отмечается в письме. С учетом возможного возвращения ушедших иностранных компаний и прихода новых игроков важно законодательно урегулировать отношения участников отрасли с учетом негативного опыта для стабилизации рынка в будущем, полагает ассоциация.