Производителей сахара могут вновь обязать зафиксировать цены

По данным Национальной товарной биржи, по сравнению с предыдущей неделей (с 12 по 18 декабря) сахар в Центральном федеральном округе подорожал на 7,2% до 49 636 руб. за 1 т, включая НДС. Отраслевое издание Sugar.ru в обзоре рынка пишет, что оптовые цены к концу прошлой недели остановились на уровне 52–53 руб. за 1 кг. Это выше уровня прошлого года, когда сахар стоил 46–47 руб., заявила на совещании Лут. По ее мнению, такая динамика говорит о скачкообразности цен на рынке, что может спровоцировать «повышенное внимание к отрасли» со стороны правительства РФ. Результатом этого внимания и станет подписание нового ценового соглашения. В «Продимексе» приняли ряд мер, что позволило стабилизировать стоимость на уровне 50 руб. за 1 кг, заявил Алексахин, но о конкретных мерах не рассказал.