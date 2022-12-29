Настя Ивлеева откроет бар в Москве

Настя Ивлеева откроет бар в МосквеЕе партнером по бизнесу стал ресторатор Александр Пичугин
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева (настоящая фамилия – Узенюк) стала совладельцем нового бара в Москве, выяснили «Ведомости». Ее партнером по проекту стал Александр Пичугин, гендиректор и совладелец Феодальной сети баров (в нее, в свою очередь, входят франшизные сети «Руки вверх! Бар», «Евгенич», Nebar, El Chapo, Irisky, Spletni).
16 декабря было зарегистрировано ООО «Блеск», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Ивлеевой в этой компании принадлежит 20%, еще 80% – у Пичугина. В качестве видов деятельности юрлица при регистрации указаны «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», «розничная торговля пищевыми продуктами и подача напитков».
Ивлеева через своего представителя подтвердила «Ведомостям» планы по открытию бара, определив его формат как демократичный. Работать заведение, по ее словам, будет в среднем ценовом сегменте. Открытие заведения планируется летом 2023 г., уточнил «Ведомостям» Пичугин.
В 2022 г. совокупные продажи сферы общественного питания в сегменте баров и клубов составят 300 млрд руб. (с НДС), что примерно на 25% выше показателя 2021 г., оценивает гендиректор информационно-консалтингового агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. При этом рынок вырастет в денежном выражении: в 2022 г. после прекращения поставок крупных западных брендов стоимость алкоголя поднялась, поясняет он.
В целом, по данным Росстата, за январь – ноябрь 2022 г. оборот ресторанов, кафе и баров вырос на 4,4% до 2,05 трлн руб., за ноябрь в годовом выражении – на 15,2% до 215,6 млрд руб.
Ивлеева ранее уже предпринимала попытку выйти на этот рынок. В 2021 г. она анонсировала запуск бара «Капельница» в Москве, но эти планы так и не дошли до реализации. На текущий момент на ООО «Капельница групп» (юрлицо планируемого к запуску бара) оформлено два судебных иска, совокупная сумма требований которых составляет более 25 млн руб. Предмет спора по первому (15,8 млн руб.) – исполнение обязательств по договорам займа и кредита. Иск был подан бывшим управляющим продакшн-компании Ивлеевой Александром Мокровым. Второй иск, на 9,5 млн руб., был подан ООО «Депо» из-за спора об исполнении обязательств по договору аренды.
Также Ивлеева в 2021 г. стала владельцем 45% в ООО «Коленки пчелы», которое занимается выпуском продуктов питания. Ключевым брендом этой компании являются чипсы Easy Peasy.
Вероятно, сделка [по вхождению Ивлеевой в ООО «Блеск»] была безденежной в обмен на маркетинговые активности со стороны селебрити, считает Бурмистров. Аналогичного мнения придерживается омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, владелец сети «Мясо & рыба» Сергей Миронов.
Инвестиции в запуск бара составят 10–12 млн руб., которые пойдут на ремонт помещения, покупку оборудования и алкоголя, оценивает управляющий партнер «8956 Oblomoff food» Владимир Шершнев. Бурмистров думает, что они могут достичь 30 млн руб.
Партнерство Ивлеевой и Пичугина может быть успешным, считает управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев. Присутствие в проекте Пичугина, как поясняет он, весомый аргумент для сотрудничества с различными партнерами, инвесторами и поставщиками, а имя Ивлеевой сможет привлечь в бар посетителей.
Бренд Ивлеевой будет весомым подспорьем для развития бизнеса, думает управляющий партнер коммуникационной группы PRT Глеб Сахрай. Но, как отмечает он, ключевую роль, особенно в ситуации падения доходов населения, все же будет играть то, насколько новый бизнес окажется конкурентным с точки зрения соотношения «цена – качество».
В следующем году в барах расширится ассортимент алкоголя, поскольку в ноябре Минпромторг разрешил его параллельный импорт, говорит Бурмистров. Это будет благоприятным фактором для развития рынка в целом и для запуска нового бара Ивлеевой и Пичугина в частности, резюмирует эксперт.