Настя Ивлеева откроет бар в Москве

Ивлеева ранее уже предпринимала попытку выйти на этот рынок. В 2021 г. она анонсировала запуск бара «Капельница» в Москве, но эти планы так и не дошли до реализации. На текущий момент на ООО «Капельница групп» (юрлицо планируемого к запуску бара) оформлено два судебных иска, совокупная сумма требований которых составляет более 25 млн руб. Предмет спора по первому (15,8 млн руб.) – исполнение обязательств по договорам займа и кредита. Иск был подан бывшим управляющим продакшн-компании Ивлеевой Александром Мокровым. Второй иск, на 9,5 млн руб., был подан ООО «Депо» из-за спора об исполнении обязательств по договору аренды.