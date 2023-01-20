Выпуск дорожно-строительной техники в России за 2022 год вырос на 35% в денежном выражении

Гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев согласен с опасениями «Росспецмаша» по поводу иностранных производителей, но уточняет, что критичной была ситуация, когда курс доллара был наиболее низким. Несмотря на то, что китайская техника стоит дешевле, у них достаточно плохо развит сервис, а сроки доставки продукции в связи с ковидными ограничениями составляли минимум 2 месяца, отмечает эксперт. Также он указывает на недостаточно хорошее качество китайской стали, которая используется для изготовления машин.