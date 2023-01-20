Выпуск дорожно-строительной техники в России за 2022 год вырос на 35% в денежном выражении

Выпуск дорожно-строительной техники в России за 2022 год вырос на 35% в денежном выраженииОбъем отгрузки ДСТ потребителям увеличился на 33% и составил 73,4 млрд руб.
Производство российской дорожно-строительной техники (ДСТ) за 2022 г. выросло на 35% по сравнению с 2021 г. и составило 75,6 млрд руб. в денежном выражении. Это следует из статистики ассоциации «Росспецмаш», с которой ознакомились «Ведомости». Ассоциация объединяет компании, выпускающие порядка 80% ДСТ в России.
Отгрузки ДСТ потребителям выросли на 33% за 2022 г. и составили 73,4 млрд руб. В частности, продажи экскаваторов выросли в 2 раза, фронтальных погрузчиков – на 42%, кранов-манипуляторов – на 18%, автогрейдеров – на 12%, мини-погрузчиков и гусеничных бульдозеров – на 6%, следует из данных «Росспецмаша». Абсолютные цифры ассоциация не приводит.
За девять месяцев 2022 г. выпуск техники в деньгах вырос на 38% до 53,3 млрд руб., а отгрузки увеличились на 30% до 48,2 млрд руб. («Ведомости» писали об этом 20 октября). Тем не менее, по итогам 2022 г. в ряде сегментов фиксируется снижение продаж.
Отгрузка экскаваторов-погрузчиков снизилась на 60%, катков – на 21%, телескопических погрузчиков – на 19%, кранов-трубоукладчиков – на 12%, автокранов – на 0,3%. «Отечественные производители вынужденно сокращали выпуск своей продукции по отдельным направлениям из-за агрессивной политики импортеров», – говорится в пояснении ассоциации.
Ранее «Ведомости» писали о демпинге китайских и турецких производители дорожной техники на российском рынке.
Для решения проблем российских производителей ДСТ «Росспецмаш» видит целесообразным субсидирование производителей техники в виде грантов на выпуск компонентов в объеме не менее 10 млрд руб. ежегодно на срок до 2026 г. Кроме того, следует запустить поддержку лизинга ДСТ по примеру программы в сельхозмашиностроении.
Гендиректор ассоциации «Спецавтопром» Денис Кудрявцев согласен с опасениями «Росспецмаша» по поводу иностранных производителей, но уточняет, что критичной была ситуация, когда курс доллара был наиболее низким. Несмотря на то, что китайская техника стоит дешевле, у них достаточно плохо развит сервис, а сроки доставки продукции в связи с ковидными ограничениями составляли минимум 2 месяца, отмечает эксперт. Также он указывает на недостаточно хорошее качество китайской стали, которая используется для изготовления машин.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что «конкуренция со стороны китайских и турецких производителей усиливается, проблемы с комплектующими сохраняются». Господдержка, по мнению эксперта, действительно нужна, например, «фокус на развитие комплектующих позволит нивелировать риски, связанные с конкурентоспособностью в долгосрочном периоде».