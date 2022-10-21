Иномарки теснят российскую дорожно-строительную технику на внутреннем рынке

Иномарки теснят российскую дорожно-строительную технику на внутреннем рынкеОни уступают из-за демпинга конкурентов, проблем с комплектующими и сильного рубля
Российские производители дорожно-строительной техники (ДСТ) нарастили выпуск за девять месяцев 2022 г. в денежном выражении на 38% до 53,3 млрд руб. Это следует из статистики ассоциации «Росспецмаш» (объединяет компании, производящие порядка 80% ДСТ в России), с которой ознакомились «Ведомости».
Отгрузки ДСТ на внутренний рынок РФ увеличились за этот период на 30% до 48,2 млрд руб. Позитивную динамику демонстрируют и темпы роста реализации отечественной ДСТ: за первое полугодие 2022 г. продажи отечественных машин выросли на 28% к тому же периоду прошлого года до 30,6 млрд руб., выпуск – на 35% до 33,1 млрд руб.
Рост в количественном выражении за девять месяцев также фиксируется по большей части линейки продукции (телескопические погрузчики, экскаваторы, мини-погрузчики, автогрейдеры и т. д.) – за редким исключением. Например, снижается реализация экскаваторов-погрузчиков (-52% за январь – сентябрь), катков (-28%) и автокранов (-4%).
На фоне роста спроса и продаж на внутреннем рынке отечественные производители ДСТ, по словам представителя «Росспецмаша», сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с поиском поставщиков комплектующих и перестроением логистики из-за санкций. Это приводит к увеличению себестоимости отечественной ДСТ и дает конкурентные преимущества иностранным игрокам, присутствующим на российском рынке, сказал он.