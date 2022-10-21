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Иномарки теснят российскую дорожно-строительную технику на внутреннем рынке

Они уступают из-за демпинга конкурентов, проблем с комплектующими и сильного рубля
Арина Литова Александр Волобуев
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские производители дорожно-строительной техники (ДСТ) нарастили выпуск за девять месяцев 2022 г. в денежном выражении на 38% до 53,3 млрд руб. Это следует из статистики ассоциации «Росспецмаш» (объединяет компании, производящие порядка 80% ДСТ в России), с которой ознакомились «Ведомости».

Отгрузки ДСТ на внутренний рынок РФ увеличились за этот период на 30% до 48,2 млрд руб. Позитивную динамику демонстрируют и темпы роста реализации отечественной ДСТ: за первое полугодие 2022 г. продажи отечественных машин выросли на 28% к тому же периоду прошлого года до 30,6 млрд руб., выпуск – на 35% до 33,1 млрд руб.

Рост в количественном выражении за девять месяцев также фиксируется по большей части линейки продукции (телескопические погрузчики, экскаваторы, мини-погрузчики, автогрейдеры и т. д.) – за редким исключением. Например, снижается реализация экскаваторов-погрузчиков (-52% за январь – сентябрь), катков (-28%) и автокранов (-4%).

На фоне роста спроса и продаж на внутреннем рынке отечественные производители ДСТ, по словам представителя «Росспецмаша», сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с поиском поставщиков комплектующих и перестроением логистики из-за санкций. Это приводит к увеличению себестоимости отечественной ДСТ и дает конкурентные преимущества иностранным игрокам, присутствующим на российском рынке, сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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