Иномарки теснят российскую дорожно-строительную технику на внутреннем рынке

Отгрузки ДСТ на внутренний рынок РФ увеличились за этот период на 30% до 48,2 млрд руб. Позитивную динамику демонстрируют и темпы роста реализации отечественной ДСТ: за первое полугодие 2022 г. продажи отечественных машин выросли на 28% к тому же периоду прошлого года до 30,6 млрд руб., выпуск – на 35% до 33,1 млрд руб.