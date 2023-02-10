Век на крыльях

С 1960-х гг. в СССР начинается активный рост авиаперевозок. В 1970 г. СССР вступил в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). «Аэрофлот» летал уже в 59 стран мира. Если в 1960 г. советская авиация перевезла 16 млн человек, то в 1965 г. – уже 42 млн, в 1970 г. – 71,4 млн, в 1975 г. – 98 млн человек. Хотя билеты на самолет в пересчете на актуальную зарплату стоили дороже. Сопоставление зарплат и стоимости авиаперевозок на 1974 г. приводил в 2019 г. бывший тогда главой «Аэрофлота» Виталий Савельев. По его подсчетам на основе стоимости рейса из Москвы в Нью-Йорк, выходило, что в 1974 г. эта перевозка обходилась в половину тогдашней средней зарплаты. В 2019 г. такой билет обходился в половину средней зарплаты, отмечал он.