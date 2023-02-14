Продажи спецтехники в России в 2022 году упали впервые за шесть лет

Продажи спецтехники в России в 2022 году упали впервые за шесть летРынок сжался на треть из-за ухода иностранцев и проблем с комплектующими
Продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) и специальной техники в 2022 г. в количественном выражении снизились на треть по сравнению с 2021 г. Об этом 14 февраля сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Данные продаж АЕБ включают машины импортеров и российских производителей (например, «Кранекс», ПТЗ, «Четра»), на которых совокупно приходится примерно 80% российского рынка ДСТ и спецтехники.
Всего за прошлый год было продано 13 677 единиц техники, попадающей в подсчеты АЕБ, тогда как в 2021 г. продажи составили 20 508 единиц. Просели все виды техники, кроме колесных экскаваторов, реализация которых выросла на 9% до 1039 машин.
Сильнее всего, по данным АЕБ, снизились продажи новых экскаваторов-погрузчиков (-65%, 1907 машин). Реализация сочлененных самосвалов сократилась на 55% до 145 единиц, погрузчиков с бортовым поворотом и телескопических погрузчиков – на 53% по каждому виду техники, одновальцевых и двухвальцевых вибрационных катков – на 35% и 26% соответственно. Просадка также произошла по гусеничным экскаваторам (-16%), колесным погрузчикам (-22%), гусеничным тракторам (-23%) и прочей технике.
Снижение рынка ДСТ и спецтехники в России произошло, по данным АЕБ, впервые с 2016 г. Тогда причины спада были связаны с введением утилизационного сбора, дорогими кредитами и девальвацией рубля, поясняла в 2017 г. ассоциация. Снижение в 2016 г. составляло всего 7% к предыдущему году. Затем в этом сегменте произошел резкий рост продаж – сразу на 49% в 2017 г. и на 31% – в 2018 г. По итогам 2019 г. они увеличились на 12%, в 2020-м – на 0,3% и в 2021 г. – на 47%.
Представитель компании «Кранэкс» пояснил «Ведомостям», что падение продаж в 2022 г. в первую очередь связано с вынужденной сменой поставщиков комплектующих на фоне санкций. «Но мы, как и многие другие компании, уже нашли новых поставщиков», – добавил он. По его словам, около 80% предприятий уже переориентировались на азиатских производителей комплектующих. «Параллельный импорт [оригинальных деталей] оказался слишком дорогим», – сказал собеседник. Он уточняет, что падение продаж – временное явление, но опасается конкуренции со стороны китайских производителей ДСТ, часть из которых «устанавливает демпинговые цены».
Ранее ассоциация «Спецавтопром» (объединяет российские заводы отрасли) просила правительство выделить в 2023 г. дополнительные средства на программу льготного лизинга спецтехники, чтобы поддержать отечественные предприятия, в том числе на фоне демпинга китайских поставщиков («Ведомости» писали об этом 24 января). На эту проблему также обращала внимание и другая отраслевая ассоциация «Росспецмаш» (см. номер от 20 октября 2022 г.).
При этом «Росспецмаш» оценивал рост производства российской ДСТ в 2022 г. в денежном выражении в 35% по сравнению с 2021 г. Он составил, по расчетам ассоциации, 75,6 млрд руб. («Ведомости» писали об этом 20 января 2023 г.).
Гендиректор «Спецавтопрома» Денис Кудрявцев связывает падение продаж в 2022 г. также с повышением лизинговых ставок и ставок по кредитам после начала СВО на Украине. «Рынок существенно сократился также на фоне ухода из РФ европейских производителей ДСТ», - добавляет Кудрявцев. По его словам, переориентация на китайских производителей техники и комплектующих «потребовала времени».
По мнению Кудрявцева, именно китайская техника в ближайшие годы заместит ушедшую из РФ европейскую и именно за счет нее будет обеспечен рост рынка спецтехники. Ранее он жаловался «Ведомостям» на то, что компания «Автодор-лизинг» получила субсидии в 120 млрд руб. на покупку 6676 единиц импортной ДСТ, включая дорожные катки, бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, краны и самосвалы.
По мнению руководителя проектов SBS Consulting Дмитрия Бабанского, основные причины снижения продаж ДСТ – это рост цен в 2022 г. и уход ключевых поставщиков. «Например, в 2021 г. крупнейшими продавцами экскаваторов-погрузчиков были британская JCB, обеспечивавшая примерно 40% импорта, американские Caterpillar (около 17%) и Case (10%). Но они ушли с российского рынка», – отметил эксперт.
Бабанский ожидает стабилизации и «некоторого роста» рынка ДСТ и специальной техники, поскольку «строительную отрасль активно поддерживает государство, а проекты в добычном секторе переориентируются на альтернативных поставщиков».