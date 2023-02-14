Продажи спецтехники в России в 2022 году упали впервые за шесть лет

Снижение рынка ДСТ и спецтехники в России произошло, по данным АЕБ, впервые с 2016 г. Тогда причины спада были связаны с введением утилизационного сбора, дорогими кредитами и девальвацией рубля, поясняла в 2017 г. ассоциация. Снижение в 2016 г. составляло всего 7% к предыдущему году. Затем в этом сегменте произошел резкий рост продаж – сразу на 49% в 2017 г. и на 31% – в 2018 г. По итогам 2019 г. они увеличились на 12%, в 2020-м – на 0,3% и в 2021 г. – на 47%.