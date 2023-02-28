Рестораторы ожидают спроса на индийский виски вместо шотландского

Рестораторы ожидают спроса на индийский виски вместо шотландскогоОн может заменить в коктейлях недорогие импортные бренды или российские аналоги
Виски индийского производства может быть востребован в барах и ресторанах, так как на рынке есть запрос на недорогую продукцию в этом сегменте, заявил «Ведомостям» омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.
«На сегодняшний день идет переосмысление виски и крепкого алкоголя. Рынок готов к тому, чего еще не было пять лет назад. [Потребители понимают], что виски может быть из другой страны, не из Шотландии, не США или Канады. Индийский виски будет востребован как хаус [базовая] позиция для коктейлей. Хаус – это либо самый дешевый виски, который приходит от поставщика, либо это условный «русский виски», который делают из импортных дистиллятов. Как отдельный вариант он [индийский виски] тоже пойдет, так как есть запрос на недорогой виски», – добавил он.
Ранее 28 февраля «Коммерсантъ» сообщил, что на российский рынок выходит индийский производитель виски Allied Blenders & Distillers (ABD) с брендами The Officer’s Choice и Sterling Reserve. Эксклюзивным дистрибутором в России стала Алкогольная сибирская группа (АСГ). ABD – один из крупнейших производителей алкоголя в Индии, компания поставляет свою продукцию в более чем 20 стран. По версии издания Drinks International, The Officer’s Choice стал третьим по популярности брендом виски в мире в 2021 г.
Контракт с индийской компанией заключен до октября 2025 г., рассказали в АСГ. На фоне ухода из РФ ряда алкогольных брендов и подорожания оставшихся на российском рынке освободилась примерно четверть рынка виски по цене 900–1200 руб. за бутылку, отметил представитель дистрибутора. Индия, по его данным, производит 60% мирового объема виски.
Успех новых брендов зависит от правильной стратегии входа на рынок, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. «Я не думаю, что кто-то много знает об этом виски. Все будет зависеть от активности производителя и дистрибутора в части промоакций», – сказал он «Ведомостям». По его мнению, это особенно важно для реализации индийского виски как отдельной позиции. «Гость, если понимает, что такой продукт есть, он его спрашивает. Если гость об этом продукте ничего не знает, то это совершенно другая история, и здесь без промоакций не обойтись», – отметил Прасов.
Санкции, введенные Европой и США после начала спецоперации на Украине, затронули алкогольную продукцию. США полностью остановили экспорт спиртного в Россию, а ЕС ограничил поставки продукции, чья стоимость превышает 300 евро на единицу. Ряд брендов, включая крупнейших производителей, приостановили продажу своей продукции, среди них – Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys, Smirnoff), Bacardi (Dewar’s, Martini), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia).
В августе 2022 г. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась в правительство с просьбой включить ряд алкогольных брендов в перечень разрешенных к параллельному импорту, с ноября он был разрешен. В декабре начались первые поставки иностранного алкоголя по параллельным каналам. Таким образом дистрибуторы ввозят Jack Daniels, Jim Beam, Jagermeister, Johnnie Walker, Macallan и другие бренды.