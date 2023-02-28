Рестораторы ожидают спроса на индийский виски вместо шотландского

Успех новых брендов зависит от правильной стратегии входа на рынок, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. «Я не думаю, что кто-то много знает об этом виски. Все будет зависеть от активности производителя и дистрибутора в части промоакций», – сказал он «Ведомостям». По его мнению, это особенно важно для реализации индийского виски как отдельной позиции. «Гость, если понимает, что такой продукт есть, он его спрашивает. Если гость об этом продукте ничего не знает, то это совершенно другая история, и здесь без промоакций не обойтись», – отметил Прасов.