В России приостановлена треть международных клинических испытаний

А в случае продолжительной паузы со стороны западных фармкомпаний, по его словам, их ниши начнут занимать производители из Индии, Южной Кореи и КНР. Кроме того, он не исключает, что отдельные препараты будут завозиться в Россию по программе параллельного импорта (сейчас она в отношении лекарств не действует. – «Ведомости»). Ясный, в свою очередь, считает, что Минздрав мог бы отменить требование об обязательном проведении третьей фазы клинических исследований на территории России, если лекарство уже зарегистрировано Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) или Европейским агентством лекарственных средств. Кроме того, зарубежные компании могли бы проводить испытания на территории стран – членов Евразийского экономического союза, а их результаты российский регулятор бы использовал для регистрации таких препаратов.