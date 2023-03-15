Россия потратит 300 млрд рублей на выкуп самолетов у зарубежных лизингодателей

Наиболее проблемными местами в обслуживании самолетов остаются ремонт двигателей и шасси, который в России никто не делает, продолжает Ланецкий. «Плановый ремонт по фюзеляжу проводится раз в два года. Плановый ремонт двигателя – раз в 10 лет. С учетом того, что самолеты в России эксплуатируются не первый год, двигатели большинства из них нужно будет ставить на ремонт уже через пять лет, а некоторых самолетов – еще раньше», – подытожил он.