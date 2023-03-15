Россия потратит 300 млрд рублей на выкуп самолетов у зарубежных лизингодателей

Россия потратит 300 млрд рублей на выкуп самолетов у зарубежных лизингодателейНо этот процесс затруднен из-за санкций США и ЕС против российской авиаотрасли
Российское правительство выделило порядка 300 млрд руб. на выкуп самолетов, взятых в лизинг российскими авиакомпаниями у иностранных лизингодателей. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту.
«Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей, мы хорошо понимаем этот вопрос, и правительство выделило уже порядка 300 млрд руб.», — сказал министр. По его словам, часть этих средств уже использовал «Аэрофлот» на выкуп 10 дальнемагистральных воздушных судов (ВС). Представитель «Аэрофлота» от комментариев воздержался.
В какой пропорции выделенные средства будут распределяться между авиакомпаниями, Савельев не пояснил. «Ведомости» направили запрос в Минтранс.
В мае 2022 г. «Аэрофлот» выкупил восемь самолетов Airbus A330 у иностранных лизингодателей и перевел их в российский реестр. В декабре 2022 г. «Аэрофлот» купил у ирландской лизинговой компании десять Boeing 777-300ER. В пресс-службе авиакомпании отмечали, что «Аэрофлот» продолжит выкупать самолеты для сохранения текущего парка ВС иностранного производства в собственной эксплуатации.
Все 18 выкупленных самолетов эксплуатировались на основании договоров финансового лизинга. По ним суда переходят в собственность арендатора по остаточной стоимости после окончания действия договоров лизинга. Остальные ВС в парке группы используются по договорам операционного лизинга, который предполагает возврат самолета лизингодателю после завершения срока аренды.
Выкуп самолетов затруднен режимом западных санкций. После начала СВО на Украине США и ЕС прекратили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также обязали своих лизингодателей вернуть уже предоставленные в аренду российским эксплуатантам ВС.
Эти самолеты тогда остались в России, а перевозчики стали перечислять арендные платежи за них на спецсчета в российских банках. Параллельно начался перевод ВС из бермудского и ирландского реестров в российский.
«Вопрос – как технически и юридически будет произведен и оформлен выкуп: с учетом санкций сегодня передать права собственности юридически невозможно», – отмечает гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Поскольку прямые платежи [от российских контрагентов] запрещены, то при заинтересованности иностранного лизингодателя, вероятнее всего, будет выбрана схема с переуступкой прав требований лизинговых платежей компаниям из стран с дружественной юрисдикцией, чтобы затем перевести эти самолеты на российских собственников, пояснял ранее «Ведомостям» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
На апрель 2022 г. в парках российских авиакомпаний было 1287 самолетов, из них 1101 – пассажирский. По словам Савельева, в эксплуатации сейчас находится 1167 ВС, причем ни одно из них не было каннибализировано (т. е. в значительной степени разобрано на запчасти). Запчасти для самолетов есть, несмотря на осложнившуюся логистику, успокаивал чиновник присутствовавших на заседании.
По оценке министра, средний возраст парка российских авиакомпаний составляет сегодня 15 лет. «Это означает, что поддержанием летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет (работы имеющихся самолетов. – “Ведомости”) и дадим нашему Минпромторгу время на разработку новых суперсовременных моделей и обеспечение нас новыми отечественными самолетами», – сказал Савельев.
Ланецкий говорит, что ранее лизингодатели оценивали стоимость оставшихся в России после введения санкций самолетов в $5-10 млрд. Таким образом, 300 млрд руб. ($4 млрд по текущему курсу) – достаточная сумма для выкупа части самолетов.
Наиболее проблемными местами в обслуживании самолетов остаются ремонт двигателей и шасси, который в России никто не делает, продолжает Ланецкий. «Плановый ремонт по фюзеляжу проводится раз в два года. Плановый ремонт двигателя – раз в 10 лет. С учетом того, что самолеты в России эксплуатируются не первый год, двигатели большинства из них нужно будет ставить на ремонт уже через пять лет, а некоторых самолетов – еще раньше», – подытожил он.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев говорит, что компетенции по ремонту двигателей CFM56 для наиболее массовых самолетов Airbus семейства A320 и Boeing 737 будут освоены в России «в том или ином масштабе». В наибольшей степени в этом направлении продвинулись в S7 Technics, отмечает он. Ранее перспективы освоения ремонта таких моторов оценивали в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Ростеха» и УЗГА, и не исключено, что они вернутся к теме ремонта иностранных двигателей или их компонентов, считает Пантелеев.
«Осваивать полномасштабный ремонт в России иностранных моторов других типов едва ли целесообразно. В эксплуатации находятся двигатели многих типов, но количество единиц каждого наименования невелико», – говорит эксперт. По его словам, вместо этого логичнее ввозить в Россию единичные экземпляры или части двигателей для замены вышедших из строя турбин.