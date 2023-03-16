Завод Toyota в Петербурге передадут НАМИ

Заводов, которые передаются уходящими компаниями, сейчас много, и для каждого надо найти нового производителя, отмечает автоэксперт Владимир Беспалов. Вариантов для производства на площадке Toyota не очень много – придется либо китайского партнера привлекать, либо перепрофилировать площадку под выпуск другой продукции., поясняет он. «В первом случае НАМИ очевидно останется участником проекта, во втором – если проект не будет связан с автопроизводством, был бы логичным приход нового собственника на площадку. Не исключено, что будет опцион на обратный выкуп завода – это зависит от того, о чем именно договариваются Toyota и НАМИ», – говорит Беспалов.