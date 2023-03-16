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Бизнес

Завод Toyota в Петербурге передадут НАМИ

Вариантов для налаживания производства на этой площадке не очень много
Денис Ильюшенков
Ведомости

Минпромторг прорабатывает передачу российских активов японского автоконцерна Toyota ФГУП НАМИ. Об этом журналистам на съезде РСПП рассказал вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.

Российское подразделение Toyota – компания «Тойота Мотор» – объявила о закрытии сборочной площадки в Петербурге осенью 2022 г. Компания пообещала выполнить все социальные обязательства перед коллективом, сохранить послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети. Но после продажи актива возобновлять на площадке выпуск машин Toyota не планировалось. 

Минпромторг вместе с правительством Санкт-Петербурга прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки, сообщало тогда ведомство. 

Завод Toyota в петербургских Шушарах, как и другие автозаводы иностранных марок в России, простаивал с марта прошлого года после начала СВО. До этого это сборочная площадка проработала в течение 15 лет, производство было запущено в 2007 г. Это было первое сборочное предприятие, начавшее работу в Санкт-Петербурге.

На автомобильном предприятии в Шушарах собирали популярные у россиян модели Camry и RAV4. Мощности завода позволяли выпускать до 100 000 автомобилей в год. Предприятие также поставляло машины в Казахстан, Белоруссию и Армению: по итогам 2021 г. предприятие экспортировало в эти страны около 11,9% произведенной в Санкт-Петербурге продукции. Всего за тот год на площадке было собрано 80 800 машин. 

После перехода завода японского концерна в собственность НАМИ, в Санкт-Петербурге останется лишь одна автосборочная площадка, в отношении которой зарубежные собственники еще не приняли окончательное решение. Это завод Hyundai. Завод другого японского автопроизводителя – Nissan – был передан тому же НАМИ прошлой осенью, а в феврале 2023 г. – продан «АвтоВАЗу». 

Сам «АвтоВАЗ» весной прошлого года лишился своего основного акционера – французской группы Renault. Ее доля (почти 68%) тоже была передана НАМИ, а московский завод, где выпускались кроссоверы марки, забрала Москва и организовала там сборку китайских кроссоверов JAC под брендом «Москвич». 

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В ноябре 2022 г., уже после запуска процедуры увольнения сотрудников по соглашению сторон (их численность составляла 1900 человек), на предприятии Toyota в Петербурге прошла внеплановая проверка прокуратуры и Ростехнадзора. Совместно с налоговой и трудовой инспекциями, а также ФГУП НАМИ они проверяли соблюдение компанией требований налогового, трудового законодательства, требований техрегулирования и промбезопасности. 

Toyota оценила потери от прекращения производства в России, включая расходы на компенсации сотрудникам при увольнении и обесценение активов, примерно в $650 млн. Это около 40 млрд руб. по курсу на момент заявления в ноябре прошлого года. Для сравнения, в рамках специнвестконтракта, который автоконцерн заключил с правительством в 2019 г., компания собиралась вложить 20 млрд руб. в российские активы.

Заводов, которые передаются уходящими компаниями, сейчас много, и для каждого надо найти нового производителя, отмечает автоэксперт Владимир Беспалов. Вариантов для производства на площадке Toyota не очень много – придется либо китайского партнера привлекать, либо перепрофилировать площадку под выпуск другой продукции., поясняет он. «В первом случае НАМИ очевидно останется участником проекта, во втором – если проект не будет связан с автопроизводством, был бы логичным приход нового собственника на площадку. Не исключено, что будет опцион на обратный выкуп завода – это зависит от того, о чем именно договариваются Toyota и НАМИ», – говорит Беспалов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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