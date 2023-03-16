Завод Toyota в Петербурге передадут НАМИ

Завод Toyota в Петербурге передадут НАМИВариантов для налаживания производства на этой площадке не очень много
Минпромторг прорабатывает передачу российских активов японского автоконцерна Toyota ФГУП НАМИ. Об этом журналистам на съезде РСПП рассказал вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров.
Российское подразделение Toyota – компания «Тойота Мотор» – объявила о закрытии сборочной площадки в Петербурге осенью 2022 г. Компания пообещала выполнить все социальные обязательства перед коллективом, сохранить послепродажное обслуживание автомобилей марки Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети. Но после продажи актива возобновлять на площадке выпуск машин Toyota не планировалось.
Минпромторг вместе с правительством Санкт-Петербурга прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки, сообщало тогда ведомство.
Завод Toyota в петербургских Шушарах, как и другие автозаводы иностранных марок в России, простаивал с марта прошлого года после начала СВО. До этого это сборочная площадка проработала в течение 15 лет, производство было запущено в 2007 г. Это было первое сборочное предприятие, начавшее работу в Санкт-Петербурге.
На автомобильном предприятии в Шушарах собирали популярные у россиян модели Camry и RAV4. Мощности завода позволяли выпускать до 100 000 автомобилей в год. Предприятие также поставляло машины в Казахстан, Белоруссию и Армению: по итогам 2021 г. предприятие экспортировало в эти страны около 11,9% произведенной в Санкт-Петербурге продукции. Всего за тот год на площадке было собрано 80 800 машин.
После перехода завода японского концерна в собственность НАМИ, в Санкт-Петербурге останется лишь одна автосборочная площадка, в отношении которой зарубежные собственники еще не приняли окончательное решение. Это завод Hyundai. Завод другого японского автопроизводителя – Nissan – был передан тому же НАМИ прошлой осенью, а в феврале 2023 г. – продан «АвтоВАЗу».
Сам «АвтоВАЗ» весной прошлого года лишился своего основного акционера – французской группы Renault. Ее доля (почти 68%) тоже была передана НАМИ, а московский завод, где выпускались кроссоверы марки, забрала Москва и организовала там сборку китайских кроссоверов JAC под брендом «Москвич».
В ноябре 2022 г., уже после запуска процедуры увольнения сотрудников по соглашению сторон (их численность составляла 1900 человек), на предприятии Toyota в Петербурге прошла внеплановая проверка прокуратуры и Ростехнадзора. Совместно с налоговой и трудовой инспекциями, а также ФГУП НАМИ они проверяли соблюдение компанией требований налогового, трудового законодательства, требований техрегулирования и промбезопасности.
Toyota оценила потери от прекращения производства в России, включая расходы на компенсации сотрудникам при увольнении и обесценение активов, примерно в $650 млн. Это около 40 млрд руб. по курсу на момент заявления в ноябре прошлого года. Для сравнения, в рамках специнвестконтракта, который автоконцерн заключил с правительством в 2019 г., компания собиралась вложить 20 млрд руб. в российские активы.
Заводов, которые передаются уходящими компаниями, сейчас много, и для каждого надо найти нового производителя, отмечает автоэксперт Владимир Беспалов. Вариантов для производства на площадке Toyota не очень много – придется либо китайского партнера привлекать, либо перепрофилировать площадку под выпуск другой продукции., поясняет он. «В первом случае НАМИ очевидно останется участником проекта, во втором – если проект не будет связан с автопроизводством, был бы логичным приход нового собственника на площадку. Не исключено, что будет опцион на обратный выкуп завода – это зависит от того, о чем именно договариваются Toyota и НАМИ», – говорит Беспалов.