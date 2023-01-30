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Бизнес

Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до конца зимы

Ведомости

Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) в Санкт-Петербурге продлит режим простоя до конца февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ руководства компании.

«Информируем вас об объявлении простоя в феврале 2023 г. 20 февраля и 21 февраля будут рабочими днями для всех работников нашей компании», – говорится в документе.

В самой компании от комментариев агентству отказались, при этом сотрудники предприятия указали на продолжение начавшихся в прошлом году сокращений.

Предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге приостановило свою работу в марте 2022 г. из-за спецоперации РФ на Украине и последовавших сложностей с доставкой компонентов. Завод неоднократно продлевал простои, а в декабре компания начала постепенно сокращать сотрудников. Полная численность коллектива HMMR до сокращений составляла около 2500 человек.

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Как писали в конце декабря «Ведомости», завод начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris, которые компания направляет на свой завод в Алма-Ату (Казахстан) для сборки машин там.

До 2022 г. Hyundai была одним из самых массовых производителей иномарок на российском рынке. В 2021 г. с конвейера предприятия корейского концерна в Петербурге сошло 234 000 автомобилей, из них по 71 000 – модели Solaris и Creta. Остальной объем пришелся на Kia Rio. 

На фоне начала спецоперации на Украине некоторые иностранные производители автомобилей сообщили о прекращении поставок в Россию, некоторые компании также приостановили работу заводов в стране. В частности, с российского рынка ушли Audi, BMW, Mercedes Benz, Infiniti, Hyundai, Nissan, Mazda, Toyota и др. Позже Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта ряд автомобильных брендов, в том числе BMW, Toyota, Land Rover, Jaguar и Rolls-Royce.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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