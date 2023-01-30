Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до конца зимы
«Информируем вас об объявлении простоя в феврале 2023 г. 20 февраля и 21 февраля будут рабочими днями для всех работников нашей компании», – говорится в документе.
В самой компании от комментариев агентству отказались, при этом сотрудники предприятия указали на продолжение начавшихся в прошлом году сокращений.
Предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге приостановило свою работу в марте 2022 г. из-за спецоперации РФ на Украине и последовавших сложностей с доставкой компонентов. Завод неоднократно продлевал простои, а в декабре компания начала постепенно сокращать сотрудников. Полная численность коллектива HMMR до сокращений составляла около 2500 человек.
До 2022 г. Hyundai была одним из самых массовых производителей иномарок на российском рынке. В 2021 г. с конвейера предприятия корейского концерна в Петербурге сошло 234 000 автомобилей, из них по 71 000 – модели Solaris и Creta. Остальной объем пришелся на Kia Rio.
На фоне начала спецоперации на Украине некоторые иностранные производители автомобилей сообщили о прекращении поставок в Россию, некоторые компании также приостановили работу заводов в стране. В частности, с российского рынка ушли Audi, BMW, Mercedes Benz, Infiniti, Hyundai, Nissan, Mazda, Toyota и др. Позже Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта ряд автомобильных брендов, в том числе BMW, Toyota, Land Rover, Jaguar и Rolls-Royce.