Продажи новых авто в России за прошлый год упали на 58,8%
По итогам 2022 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили 687 370 единиц, что на 58,8% меньше, чем по итогам 2021 г., сообщается на сайте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
При этом в декабре продажи снизились на 50,2% по сравнению с декабрем 2021 г. — до 64 072 машин.
Лидером продаж по итогам года стал отечественный «АвтоВАЗ», реализовавший 188 645 машин Lada с начала года, что на 46% ниже, чем в прошлом году. В декабре было продано 24 009 машин Lada, что на 20% меньше, чем по итогам декабря 2021 г. Это максимальный результат автоконцерна с начала года.
По итогам года сильнее всего выросли продажи у китайских автопроизводителей Cherryexeed, реализовавшего 13 686 авто (+264%), Dongfeng Motor Corporation (DFM, 1666 авто, +213%), а также у японского производителя грузовых автомобилей Hino (164 авто, +204%).
Сильнее всего упали продажи у Lexus (1857 машины против 19 362 в 2021 г.). Также значительное падение показал Volvo, который в 2022 г. смог реализовать 1707 машин (в прошлом году было продано 9088 автомобилей, падение составило 81%). На 82% сократились продажи Land Rover — 1682 против 6388 в 2021 г., у Toyota, Skoda, Volkswagen, BMW продажи упали на 80%.
Ранее «Автостат» со ссылкой на данные «Паспорта промышленного консалтинга» (ППК) опубликовал рейтинг самых популярных автомобилей в России по итогам 2022 г. Первое место заняла Lada Granta, которую купили почти 88 000 человек. В тройке лидеров также оказались Lada Vestа и Kia Rio, которые продали 32 700 и 23 900 раз соответственно.
На фоне начала спецоперации на Украине некоторые иностранные производители автомобилей сообщили о прекращении поставок в Россию, некоторые компании также приостановили работу заводов в стране. В частности, с российского рынка ушли Audi, BMW, Mercedes Benz, Infiniti, Hyundai, Nissan, Mazda, Toyota и др. Позже Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта ряд автомобильных брендов, в том числе BMW, Toyota, Land Rover, Jaguar и Rolls-Royce.