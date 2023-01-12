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Продажи новых авто в России за прошлый год упали на 58,8%

Ведомости

По итогам 2022 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили 687 370 единиц, что на 58,8% меньше, чем по итогам 2021 г., сообщается на сайте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

При этом в декабре продажи снизились на 50,2% по сравнению с декабрем 2021 г. — до 64 072 машин.

Лидером продаж по итогам года стал отечественный «АвтоВАЗ», реализовавший 188 645 машин Lada с начала года, что на 46% ниже, чем в прошлом году. В декабре было продано 24 009 машин Lada, что на 20% меньше, чем по итогам декабря 2021 г. Это максимальный результат автоконцерна с начала года.

По итогам года сильнее всего выросли продажи у китайских автопроизводителей Cherryexeed, реализовавшего 13 686 авто (+264%), Dongfeng Motor Corporation (DFM, 1666 авто, +213%), а также у японского производителя грузовых автомобилей Hino (164 авто, +204%).

Сильнее всего упали продажи у Lexus (1857 машины против 19 362 в 2021 г.). Также значительное падение показал Volvo, который в 2022 г. смог реализовать 1707 машин (в прошлом году было продано 9088 автомобилей, падение составило 81%). На 82% сократились продажи Land Rover — 1682 против 6388 в 2021 г., у Toyota, Skoda, Volkswagen, BMW продажи упали на 80%.

10 января директор по продажам отечественного автоконцерна «АвтоВАЗ» Виталий Осипов сообщил, что доля Lada на внутреннем рынке по итогам 2022 г. выросла на 6,9 п. п. до 27,9%. При этом в осенние месяцы доля рынка достигала 40%, подчеркнул он.

Ранее «Автостат» со ссылкой на данные «Паспорта промышленного консалтинга» (ППК) опубликовал рейтинг самых популярных автомобилей в России по итогам 2022 г. Первое место заняла Lada Granta, которую купили почти 88 000 человек. В тройке лидеров также оказались Lada Vestа и Kia Rio, которые продали 32 700 и 23 900 раз соответственно.

На фоне начала спецоперации на Украине некоторые иностранные производители автомобилей сообщили о прекращении поставок в Россию, некоторые компании также приостановили работу заводов в стране. В частности, с российского рынка ушли Audi, BMW, Mercedes Benz, Infiniti, Hyundai, Nissan, Mazda, Toyota и др. Позже Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта ряд автомобильных брендов, в том числе BMW, Toyota, Land Rover, Jaguar и Rolls-Royce.

Ранее по теме: Автопром новой пятилетки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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