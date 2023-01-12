Продажи новых авто в России за прошлый год упали на 58,8%

Лидером продаж по итогам года стал отечественный «АвтоВАЗ», реализовавший 188 645 машин Lada с начала года, что на 46% ниже, чем в прошлом году. В декабре было продано 24 009 машин Lada, что на 20% меньше, чем по итогам декабря 2021 г. Это максимальный результат автоконцерна с начала года.