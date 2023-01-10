Доля «АвтоВАЗа» на российском рынке выросла до 27,9%

Ранее «Автостат» со ссылкой на данные «Паспорта промышленного консалтинга» (ППК) опубликовал рейтинг самых популярных автомобилей в России по итогам 2022 г. Первое место заняла Lada Granta, которую купили почти 88 000 человек. В тройке лидеров также оказались Lada Vestа и Kia Rio, которые продали 32 700 и 23 900 раз соответственно.