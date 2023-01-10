Доля «АвтоВАЗа» на российском рынке выросла до 27,9%
Доля отечественного автоконцерна «АвтоВАЗ» на российском рынке по итогам 2022 г. выросла на 6,9 п. п. – до 27,9%. Об этом заявил директор по продажам «АвтоВАЗа» Виталий Осипов на ежегодной итоговой конференции компании.
«По собственной оценке, рыночная доля Lada в России составила 27,9% по итогам года, при этом в осенние месяцы доля рынка марки достигала 40%», — отметили в «АвтоВАЗе».
Вместе с тем Осипов сообщил, что в прошлом году объем продаж снизился на 46% – до 188 600 автомобилей. При этом общие продажи автомобилей в России сократились на 59%.
Глава компании Максим Соколов отметил, что «АвтоВАЗ» планирует нарастить экспорт автомобилей до 30 000 штук в этом году. За прошедший год машины были проданы в 17 стран, всего было реализовано свыше 17 200 автомобилей.
Помимо этого, Соколов указал на возможность запустить серийное производство машин с автоматической коробкой передач. По его словам, это может произойти уже в этом году.
Чистая прибыль «АвтоВАЗа» по итогам 2022 г. составила 1,6 млрд руб., что на 6,7% больше к 2021 г.
Ранее «Автостат» со ссылкой на данные «Паспорта промышленного консалтинга» (ППК) опубликовал рейтинг самых популярных автомобилей в России по итогам 2022 г. Первое место заняла Lada Granta, которую купили почти 88 000 человек. В тройке лидеров также оказались Lada Vestа и Kia Rio, которые продали 32 700 и 23 900 раз соответственно.