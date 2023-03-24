Спрос на помещения под клубы и бары восстановился после коронавируса

Спрос на помещения под клубы и бары восстановился после коронавирусаЕго стимулируют поддержка внутреннего туризма и ограничения для зарубежного отдыха, отмечают эксперты
Количество объектов коммерческой недвижимости в России, продаваемых и сдаваемых как ночные клубы, кафе и бары, увеличилось в 2023 г. на 14% и вышло на уровень до пандемии COVID-19 в 2020 г. Рынок оправился после очередного шока в феврале 2022 г., говорится в исследовании «Авито Недвижимости», предоставленном «Ведомостям». Спрос и предложение растут не только в столицах, но и регионах.
Исследование показало, что наибольшая доля помещений ночных клубов и баров для покупки и аренды расположена в Москве (20%), с 2020 г. их количество увеличилось в 3,5 раза. На втором месте – Санкт-Петербург (4%), рост составил 57%. На третьем месте – Краснодар (2%), количество помещений увеличилось за три года на 2%. Клубы и бары начали активно продаваться и сдаваться в Новосибирске, в котором темпы роста составили 2,6 раза, а также Екатеринбурге – 2,5 раза и Омске – два раза.
По данным «Авито Недвижимости», значительный рост предложений был заметен между двумя волнами коронавируса и после их завершения. В 2020 г., в разгар пандемии, динамика к 2019 г. составила только +1%. После в 2021 г. произошел скачок на +10%, затем, в 2022 г., – падение роста до +3%. В начале 2023 г. рост составил 14%.
Средняя стоимость покупки квадратного метра ночного клуба или бара в России в 2023 г. составила 52 081 руб. (рост на 76% за три года), аренды – 575 руб. (на 35%). Самая дорогая недвижимость ожидаемо оказалась в Москве (271 402 руб./кв. м и 1 497 руб./кв. м соответственно) и в Санкт-Петербурге (170 940 руб./кв. м и 903 руб./кв. м). Также высокая стоимость приобретения коммерческой недвижимости зафиксирована в Краснодаре (92 752 руб./кв. м) и аренды в Сочи (818 руб./кв. м). Дешевле всего – в Ульяновске (349 руб./кв. м – аренда) и Волгограде (25 568 руб./кв. м – продажа).
В среднем по России цены в объявлениях на продажу клубов и баров за три года увеличились на 76%, а на аренду – на 35%.
В бары и клубы уже давно не ходят как на праздник, это те места, куда люди идут расслабиться после работы, встретиться с друзьями, послушать музыку или посмотреть футбол, поэтому спрос населения на такие объекты мало отличается от спроса на рестораны, считает руководитель категории коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» Олег Изотов.
«Ежедневно появляются новые ниши и форматы под разную аудиторию, ее интересы, финансовые возможности. Такой бизнес всегда будет выживать и развиваться, что и демонстрирует нам восстановление рынка после пандемии. Показательно скорее то, что сейчас спрос и предложение на данные объекты недвижимости поднимаются не только в столицах, но и в регионах», – сообщил он «Ведомостям».
С одной стороны, у посетителей уходит страх большого скопления людей, который какое-то время присутствовал в активной фазе пандемии, с другой стороны, россияне постепенно возвращаются к практикам «обычной жизни» после начала специальной военной операции, отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. «Всем кажется, что есть и праздновать у нас будут всегда, поэтому можно развивать эту тему», – сказал он «Ведомостям».
Еще два фактора, которые, по мнению эксперта, способствуют расширению сегмента – это государственная поддержка развития внутреннего туризма в России на фоне не слишком доступного зарубежного отдыха. «В сфере внутреннего туризма у всех большие планы, а значит, отрасль будет стимулироваться. Плюс не самые благоприятные условия для отдыха за рубежом – не у всех людей будет такая возможность. Многим удобнее провести время в городе», – отмечает он. Например, такая агломерация, как Москва, может предложить для отдыха все, в том числе отдых у воды.
«За годы пандемии и специальной военной операции определенное количество владельцев кафе, баров, ресторанов ушло из бизнеса, но надо не забывать, что есть еще инвесторы. Выводить деньги практически невозможно – они будут инвестироваться здесь. Поэтому приходят к рестораторам и говорят — давайте попробуем [открыть заведение]», – говорит Бухаров. По его мнению, в перспективе отрасль будет развиваться в таком направлении, чтобы людям было еще комфортнее отдыхать именно в России.