Спрос на помещения под клубы и бары восстановился после коронавируса

Еще два фактора, которые, по мнению эксперта, способствуют расширению сегмента – это государственная поддержка развития внутреннего туризма в России на фоне не слишком доступного зарубежного отдыха. «В сфере внутреннего туризма у всех большие планы, а значит, отрасль будет стимулироваться. Плюс не самые благоприятные условия для отдыха за рубежом – не у всех людей будет такая возможность. Многим удобнее провести время в городе», – отмечает он. Например, такая агломерация, как Москва, может предложить для отдыха все, в том числе отдых у воды.