Экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» в феврале снизился втрое

Экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» в феврале снизился втроеПри этом растет вывоз сырья из России по морю, отмечают аналитики
Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в страны Европы в феврале 2023 г. сократились в три раза к февралю 2022 г. и составили около 939 300 т. Об этом сообщили два источника «Ведомостей», знакомых со статистикой Минэнерго России. По их словам, сокращение поставок произошло из-за падения экспорта в Германию, Польшу и Словакию.
Нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области, затем проходит через Брянск и на территории Белоруссии разделяется на две ветки. Северная ветка проходит через Польшу в Германию, а южная – через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. В 2022 г. экспорт нефти по трубопроводу увеличился на 7% до 38,4 млн т («Ведомости» писали об этом 15 января).
Источники «Ведомостей» отмечают, что в феврале 2023 г. Россия нарастила поставки только в Чехию – на 55,8% до 405 000 т. Поставки нефти в Словакию упали почти вдвое по сравнению с февралем прошлого года до почти 215 000 т, а экспорт в Венгрию снизился на 16% до 319 600 т. При этом поставки в Германию и Польшу, которые планировали отказаться от российской нефти, полностью прекратились в феврале этого года. В феврале в Германию поступила лишь первая пробная партия казахстанской нефти, которая прокачивается транзитом по «Дружбе», объемом 19 916 т.
На фоне снижения поставок нефти по трубопроводу российский морской экспорт в феврале 2023 г. вырос на 11,6% до 3,36 млн барр./сутки, отмечает эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов со ссылкой на данные S&P Global Platts. При этом, если в феврале прошлого года наибольший объем морских поставок нефти приходился на страны Евросоюза и Великобританию (1,89 млн барр./сутки), то в феврале 2023 г. крупнейшим импортером стал Китай (2,31 млн барр./сутки).
Поставки российской нефти по «Дружбе», в отличие от морского экспорта, не попали под санкции Евросоюза (ЕС), хотя власти Польши призывали распространить их и на трубопровод. В 2022 г. Варшава и Берлин заявляли о желании отказаться от импорта российской нефти по «Дружбе» с 2023 г., но обе страны в итоге подали заявки на прокачку. Польша планировала получить в 2023 г. 3 млн т нефти, сообщал президент «Транснефти» Николай Токарев в декабре прошлого года. В январе 2023 г. Россия экспортировала в Польшу 500 000 т нефти, но уже 25 февраля гендиректор польской нефтекомпании PKN Orlen Даниэль Обайтек заявил о приостановке поставок по «Дружбе». Представитель «Транснефти» тогда пояснял, что прокачка была остановлена, потому что не были оформлены маршрутные поручения с оплатой транзита.
Власти Германии в свою очередь договорились о поставках по «Дружбе» нефти из Казахстана. Первая партия сырья должна была поступить в ФРГ в январе 2023 г., но была отправлена только в феврале. Всего в 2023 г. Казахстан поставит Германии около 1,5 млн т нефти по трубопроводу, заявлял в январе министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
Германия начала сокращать импорт российской нефти еще в 2022 г. За год поставки снизились на 2% к 2021 г. до 15,1 млн т. Экспорт по «Дружбе» в Польшу в прошлом году вырос на 6% до 8,9 млн т, в Словакию – на 0,3% до 5,2 млн т, в Чехию – на 25% до 4,2 млн т, а в Венгрию – на 45% до 4,9 млн т.
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин не ожидает долгосрочного роста поставок по «Дружбе» в 2023 г. Он напоминает, что Германия и Польша ранее отказались от импорта российской нефти по трубопроводу, а отсрочка Словакии от эмбарго на такие поставки действует только до 2024 г. Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова добавляет, что Венгрия также обсуждает кооперацию с Хорватией, чтобы получать нефть через Адриатический нефтепровод.
Рост экспорта нефти в Чехию Потавин объясняет тем, что в стране находится локальный хаб для распределения нефти, в том числе в Словакию. При этом власти Чехии к февралю этого года не смогли найти новых поставщиков нефти, уточнил аналитик.
Пресс-служба Минэнерго переадресовала запрос «Ведомостей» в «Транснефть». «Ведомости» направили запрос в эту госкомпанию, а также в крупнейшие российские нефтедобывающие компании.
После начала СВО на Украине западные страны ввели санкции в отношении российской нефти. 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго на морские поставки нефти из России в ЕС, а также потолок цен на нее на уровне $60/барр. В результате крупнейшими импортерами российской нефти стали Китай и Индия, которые в 2022 г. закупили 86,25 млн и 33,4 млн т соответственно.
По данным биржи ICE, майские фьючерсы Brent 24 марта торговались по $73,5/барр. С начала года нефтяные котировки не превышали отметку в $90/барр. Два раза цена Brent опускалась ниже $80/барр., а с середины марта продолжается самое сильное падение котировок. Например, 17 марта стоимость Brent опускалась до $72,97/барр.