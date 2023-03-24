Экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» в феврале снизился втрое

Поставки российской нефти по «Дружбе», в отличие от морского экспорта, не попали под санкции Евросоюза (ЕС), хотя власти Польши призывали распространить их и на трубопровод. В 2022 г. Варшава и Берлин заявляли о желании отказаться от импорта российской нефти по «Дружбе» с 2023 г., но обе страны в итоге подали заявки на прокачку. Польша планировала получить в 2023 г. 3 млн т нефти, сообщал президент «Транснефти» Николай Токарев в декабре прошлого года. В январе 2023 г. Россия экспортировала в Польшу 500 000 т нефти, но уже 25 февраля гендиректор польской нефтекомпании PKN Orlen Даниэль Обайтек заявил о приостановке поставок по «Дружбе». Представитель «Транснефти» тогда пояснял, что прокачка была остановлена, потому что не были оформлены маршрутные поручения с оплатой транзита.