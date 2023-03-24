Казахстан получил механизм для ограничения транзита грузов в Россию

По словам собеседника «Ведомостей» в крупной транспортной компании, предполагается, что национальный оператор будет отвечать за перевозку груза на всем протяжении маршрута, а не только на территории своей страны. То есть если перевозка началась на территории Белоруссии и именно там были установлены ЭНБ, то национальный оператор страны и будет отслеживать груз с помощью устройства до тех пор, пока тот не прибудет в пункт назначения или транспортное средство не покинет пределы ЕАЭС, пояснил он.