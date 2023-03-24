Казахстан получил механизм для ограничения транзита грузов в Россию

Казахстан получил механизм для ограничения транзита грузов в РоссиюВ Астане могут контролировать такие поставки с помощью электронных навигационных пломб
Информация о запуске Казахстаном с 1 апреля 2023 г. системы онлайн-отслеживания движения товаров связана с реализацией соглашения об электронных навигационных пломбах (ЭНБ) для мониторинга перевозок на пространстве ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Об этом «Ведомостям» заявил представитель Минтранса России.
Он напомнил, что соответствующий документ подписан в декабре 2021 г. и ратифицирован в октябре 2022 г.
Из текста соглашения следует, что установка ЭНБ будет производиться при железнодорожной или автомобильной перевозке алкогольной продукции, табачных изделий, товаров, которые запрещены к ввозу на территорию хотя бы одного государства - члена ЕАЭС, а также при транзите грузов по территории союза.
В документе уточняется, что в каждой стране «должен быть выбран свой национальный оператор», отвечающий за функционирование ЭНБ и перемещение грузов. В перспективе все национальные информационные системы для работы с ЭНБ стран - членов ЕАЭС будут интегрированы между собой.
«Ведомости» направили запрос российскому оператору – компании «Центр развития цифровых платформ» (ЦРЦП).
Ранее 24 марта Eurasianet.org со ссылкой на источник в казахстанском правительстве сообщил, что страна с 1 апреля запускает онлайн-систему для отслеживания товаров, пересекающих ее границы. По данным портала, это сделано, «чтобы продемонстрировать соблюдение западных санкций в отношении России и подсанкционного параллельного импорта».
Эту информацию позднее подтвердил высокопоставленный источник Financial Times. Собеседник британской газеты в казахстанском правительстве отметил, что новая система позволит отслеживать «всю цепочку движения товаров через границу республики в режиме реального времени».
По словам собеседника «Ведомостей» в крупной транспортной компании, предполагается, что национальный оператор будет отвечать за перевозку груза на всем протяжении маршрута, а не только на территории своей страны. То есть если перевозка началась на территории Белоруссии и именно там были установлены ЭНБ, то национальный оператор страны и будет отслеживать груз с помощью устройства до тех пор, пока тот не прибудет в пункт назначения или транспортное средство не покинет пределы ЕАЭС, пояснил он.
По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, применение пломб не изменит ситуацию с перевозками санкционных грузов и параллельным импортом. Навигационные пломбы позволяют выявлять факты доступа к транзитным грузам и обеспечивают отслеживание их местонахождения, добавил президент НИЦ «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин. По его словам, на стоимость перевозки применение навигационных пломб «практически не влияет».
В пресс-службах таможни, минторга и минтранса Казахстана «Ведомостям» заявили, что ведомства «не осведомлены» о начале работы электронной системы отслеживания грузов в следующем месяце и посоветовали обратиться в республиканский минфин («Ведомости» направили туда запрос).
Система ввоза товаров на территорию России без согласования с его правообладателем (параллельный импорт) была запущена Россией в марте 2022 г. после введения западных санкций из-за СВО на Украине. В рамках санкций производителям из США, Великобритании, стран Евросоюза и других государств была запрещена продажа в Россию широкого круга товаров – от высокотехнологичной продукции (двигатели, автозапчасти, микроэлектроника) до бытовых приборов. Товары на границе входящих в ЕАЭС Казахстана и России, согласно договору об экономическом союзе, сейчас передвигаются без таможенного контроля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем 24 марта не подтвердил, но и не опроверг журналистам осведомленность о запуске Казахстаном онлайн-системы отслеживания товаров и ее возможной связи с ограничениями параллельного импорта в Россию. Песков признал, что Астана, официально не присоединившаяся к антироссийским санкциям, «испытывает давление» со стороны западных государств. Он добавил, что Россия и Казахстан – союзники и «большие друзья».
В начале марта на Красноярском экономическом форуме замгендиректора казахстанского Центра развития торговой политики QazTrade Нурлан Кулбатыров сообщал, что за 2022 г. объем экспорта из Казахстана в Россию увеличился на 25% и достиг отметки $8,8 млрд. В ноябре 2022 г. Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила, что за 8 месяцев прошлого года объем ввоза автомобилей из Казахстана в Россию вырос в 15 раз и составил более 6500 единиц.
В рекомендациях минфина США по соблюдению санкций указано, что западные экспортеры «несут ответственность за то, чтобы товары, подпадающие под санкции, не поступали в Россию через третьи страны». В опубликованном в конце февраля 2023 г. исследовании Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщал, что страны ЕС увеличили экспорт в соседние с Россией страны при сокращении экспорта непосредственно в Россию. Такую тенденцию в ЕБРР связали с реэкспортом подсанкционных товаров через третьи страны.
Казахстан – не первая страна, которая может создать сложности для параллельного импорта в Россию. В начале марта «Ведомости» рассказывали, как Турция остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в РФ. Собеседники в логистических компаниях тогда говорили, что турецкие таможенники блокируют грузы для России на спецскладах, если они попали туда из страны, которая ввела санкции против РФ. Блокировка также происходила в случае, если сам груз является запрещенным для поставки в Россию.
Соглашение об электронных пломбах в ЕАЭС действительно существует, но время реакции, в частности лаг от ратификации документа до создания казахстанской системы, именно в этот момент «вызывает вопросы», говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Положение Казахстана двойственно, замечает эксперт. Страна одновременно старается сформировать максимально прозрачную для Запада картину взаимодействия с Россией в области финансовых транзакций, но, с другой стороны, параллельный импорт выгоден казахстанскому правительству и компаниям и они вряд ли будут от него отказываться, полагает Притчин.
Пока нет официальных пояснений со стороны Астаны, запуск системы отслеживания движения товаров может означать два различных явления, пояснил «Ведомостям» доктор юридических наук, эксперт в области международного экономического права Александр Исполинов.
Или это реализация соглашения о применении в ЕАЭС электронных пломб, или, действительно, начало контроля параллельного импорта и фактическое выполнение санкционных ограничений США и ЕС против России. В первом случае правовая база функционирования ЕАЭС не ставится под сомнение, а во втором речь идет уже о нарушении одного из базовых принципов общего рынка – свободы движения товаров внутри границ союза, отмечает юрист.
Но при этом и во втором случае у Казахстана есть юридические лазейки, замечает Исполинов. Ст. 29 договора о ЕАЭС предусматривает шесть исключений, к которым могут прибегать государства с целью ограничения базовых свобод общего рынка. В их число входят «выполнение международных обязательства», под которые можно подвести санкции ЕС и США, а также «обеспечение обороны и безопасности страны», на что может сослаться Казахстан, чтобы не попасть под обвинение в скрытой дискриминации другого члена ЕАЭС, говорит юрист.
Астана должна уведомить, согласно регламенту, Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о решении запустить соответствующую систему. Россия, если речь действительно идет об ограничениях движения товаров, может начать оспаривание введенных мер как скрытых ограничений в суде ЕАЭС, заключает Исполинов. Но Москвой вполне может быть принято политическое решение не совершать действий, которые бы придали огласке такой поворот событий, допускает юрист.
В подготовке статьи принимали участие Анастасия Бойко и Анна Караванова