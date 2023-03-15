Российский посол в Турции подтвердил ужесточение транзита грузов в Россию
Российские и турецкие компании столкнулись с ужесточением правил транзита грузов в Россию, сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов, пишет ТАСС. По его словам, торгово-экономические ведомства двух стран работают над этим вопросом.
«Могу подтвердить, что наши торгово-экономические ведомства РФ и Турции работают над этим. Могу подтвердить, что с какого-то времени и российские экспортеры, и турецкие торговые компании, которые занимаются международным перевозками, почувствовали определенное ужесточение правил следования грузов. Мы сейчас как раз и разбираемся с этим вопросом», – заявил дипломат.
9 марта «Коммерсантъ FM» со ссылкой представителей логистических компаний сообщил, что Турция без предупреждения остановила транзит санкционных грузов в Россию. Уточнялось, что таможенная система блокирует их оформление. По словам участников рынка, застряли именно санкционные товары, которые идут в страну через параллельный импорт.
О том, что Турция остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию, также писали «Ведомости» со ссылкой на Сообщество топ-менеджеров логистических компаний (СТМЛК) и компании транспортного сектора. По словам представителя СТМЛК, проблемы с оформлением турецких экспортных и транзитных деклараций для грузов, следующих в Россию, начались еще 7 марта. «Ранее поданные декларации еще как-то оформлялись примерно в течение суток, но 8 марта таможенная система заблокировала подачу сведений при выборе РФ как страны назначения», – сказал он «Ведомостям».
Турецкие таможенники блокируют грузы для России на спецскладах, если они попали туда из страны, которая ввела санкции против РФ, объясняет собеседник, ссылаясь на данные одного из таможенных брокеров. Блокировка, по его словам, также происходит в случае, если сам груз является запрещенным для поставки в нашу страну.