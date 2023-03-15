Российский посол в Турции подтвердил ужесточение транзита грузов в Россию

О том, что Турция остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию, также писали «Ведомости» со ссылкой на Сообщество топ-менеджеров логистических компаний (СТМЛК) и компании транспортного сектора. По словам представителя СТМЛК, проблемы с оформлением турецких экспортных и транзитных деклараций для грузов, следующих в Россию, начались еще 7 марта. «Ранее поданные декларации еще как-то оформлялись примерно в течение суток, но 8 марта таможенная система заблокировала подачу сведений при выборе РФ как страны назначения», – сказал он «Ведомостям».