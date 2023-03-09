«Коммерсантъ FM»: Турция остановила транзит санкционных грузов в РФ

«Еще вчера мы начали получать уведомления от агентов о том, что отменяются ранее согласованные букинги вылетов. Сказали, что причина в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию. Вчера же вечером стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения», – рассказал генеральный директор логистической компании «Оптималог». Он добавил, что сегодня утром система по-прежнему блокирует оформление.