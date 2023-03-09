«Коммерсантъ FM»: Турция остановила транзит санкционных грузов в РФ
Турция без предупреждения остановила транзит санкционных грузов в Россию, таможенная система блокирует их оформление, сообщил «Коммерсантъ FM» со ссылкой на участников рынка. По их словам, застряли именно санкционные товары, которые идут в страну через параллельный импорт.
«Еще вчера мы начали получать уведомления от агентов о том, что отменяются ранее согласованные букинги вылетов. Сказали, что причина в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию. Вчера же вечером стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения», – рассказал генеральный директор логистической компании «Оптималог». Он добавил, что сегодня утром система по-прежнему блокирует оформление.
По словам коммерческого директора Transasia Logistics Валерии Савенковой, компания не ожидает официальных приказов и постановлений по этому поводу, «поскольку в противном случае Турция дала бы понять, что она имела отношение к поставкам санкционной продукции для России в течение последнего года».
Некоторые собеседники «Коммерсантъ FM» связывают данное ограничение с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Радиостанция со ссылкой на Financial Times также отмечает, что давление оказывают и на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые стали центром поставки электроники в Россию.
В сентябре прошлого года ТАСС со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров страны сообщил, что Турция в августе 2022 г. установила рекорд за всю историю республики по экспорту товаров в Россию. «Объем экспорта за один месяц составил $738 527 000. Это на 87,2% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года», — отмечали в организации.
Прошлым летом президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что товарооборот между двумя странами увеличился в два раза за первые пять месяцев 2022 г. Российский президент заявил, что направлений взаимодействия между Россией и Турцией много. Он добавил, что страны работают над реализацией крупных проектов, в числе которых строительство атомной электростанции «Аккую».