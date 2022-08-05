Путин заявил о двукратном росте товарооборота между Россией и Турцией
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что товарооборот между двумя странами увеличился в два раза за первые пять месяцев текущего года, передает агентство «РИА Новости».
«Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», — сказал Путин.
Путин заявил, что направлений взаимодействия между Россией и Турцией много. Он добавил, что страны работают над реализацией крупных проектов, в числе которых строительство атомной электростанции «Аккую».
Также Путин выразил надежду на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей с Турцией. «Как договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей, с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции», — сказал президент России.
Ранее стало известно, что Эрдоган вылетел на встречу с Путиным в Сочи вместе с делегацией дипломатов, в числе которых был глава национальной разведки Турции Хакан Фидан. Также среди политиков был глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и др.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.