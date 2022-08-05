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Путин заявил о двукратном росте товарооборота между Россией и Турцией

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что товарооборот между двумя странами увеличился в два раза за первые пять месяцев текущего года, передает агентство «РИА Новости».  

«Достаточно напомнить, что в прошлом году товарооборот у нас увеличился на 57%. А за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза», — сказал Путин.

Путин заявил, что направлений взаимодействия между Россией и Турцией много. Он добавил, что страны работают над реализацией крупных проектов, в числе которых строительство атомной электростанции «Аккую».

Также Путин выразил надежду на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей с Турцией. «Как договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей, с учетом тех договоренностей, которые были достигнуты нашей делегацией при работе в Турции», — сказал президент России.

Ранее стало известно, что Эрдоган вылетел на встречу с Путиным в Сочи вместе с делегацией дипломатов, в числе которых был глава национальной разведки Турции Хакан Фидан. Также среди политиков был глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар и др.

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Ранее по теме: Эрдоган вылетел на встречу с Путиным вместе с главой национальной разведки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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