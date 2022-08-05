Эрдоган вылетел на встречу с Путиным вместе с главой национальной разведки

Также на переговоры в составе делегации вылетели глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр торговли Мехмет Муш, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, руководитель управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, а также глава управления оборонпрома при администрации президента Исмаил Демир, отмечается в сообщении.