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Эрдоган вылетел на встречу с Путиным вместе с главой национальной разведки

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Anadolu. В делегацию турецкого президента в том числе вошел глава национальной разведки страны Хакан Фидан.

Также на переговоры в составе делегации вылетели глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр торговли Мехмет Муш, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, руководитель управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, а также глава управления оборонпрома при администрации президента Исмаил Демир, отмечается в сообщении.

Ранее в Кремле анонсировали встречу президентом Турции и России в Сочи, она пройдет сегодня, 5 августа. Ее проведение было согласовано на двусторонней встрече в Тегеране 19 июля.

Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждены темы российско-турецкого многопланового сотрудничества, в том числе перспективы развития торгово-экономических связей и ход реализации проектов в сфере энергетики. Также будут затронуты вопросы международной повестки дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных