Эрдоган вылетел на встречу с Путиным вместе с главой национальной разведки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Anadolu. В делегацию турецкого президента в том числе вошел глава национальной разведки страны Хакан Фидан.
Также на переговоры в составе делегации вылетели глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр торговли Мехмет Муш, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, руководитель управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, а также глава управления оборонпрома при администрации президента Исмаил Демир, отмечается в сообщении.
Ранее в Кремле анонсировали встречу президентом Турции и России в Сочи, она пройдет сегодня, 5 августа. Ее проведение было согласовано на двусторонней встрече в Тегеране 19 июля.
Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждены темы российско-турецкого многопланового сотрудничества, в том числе перспективы развития торгово-экономических связей и ход реализации проектов в сфере энергетики. Также будут затронуты вопросы международной повестки дня.
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