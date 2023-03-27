Франчайзи Wildberries в Татарстане начинают продавать пункты выдачи заказов

«Те пункты, которые принимают товар по ФБС (когда продавец хранит товар на своем складе), закрываться в Казани не планируют», – сообщила она. «Истинные мотивы? Скорее всего, они либо нарвались на штрафы, либо испугались тенденции на ужесточение политики компании. Эта политика не очень понятна. Ведь сначала Wildberries возложил на ПВЗ частичную выплату в 20%, а затем и 100%. Штрафы всегда возникают неожиданно, и сложно прогнозировать работу. Чтобы не ждать сюрпризов, предприниматели, видимо, стараются аккуратно отходить», – объясняет она поведение владельцев ПВЗ.