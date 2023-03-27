Франчайзи Wildberries в Татарстане начинают продавать пункты выдачи заказов

Франчайзи Wildberries в Татарстане начинают продавать пункты выдачи заказовКомпания объясняет это перегревом рынка, эксперты — неопределённостью из-за штрафов
Татарстанские франчайзи – партнеры Wildberries начали выставлять брендированные пункты выдачи заказов (ПВЗ) на продажу. С начала марта на Avito появилось сразу 8 объявлений о продаже ПВЗ в Казани, Набережных Челнах и в Елабуге (всего их около 100, 62 и 12 в этих населенных пунктах соответственно). Ни одного подобного объявления не размещалось ни в декабре, ни в январе, и лишь одно в феврале, причем 28 февраля.
Диапазон цен при продаже в Казани варьируется от 350 000 руб. до 1,75 млн руб. за ПВЗ площадью до 35-40 кв. м. Опрошенные «Ведомостями» владельцы ПВЗ отрицают связь этой тенденции с введением 100% удержаний за возврат бракованных товаров, но время этих публикаций совпадает с началом применения штрафных санкций (Wildberries ввел их с 3 марта 2023 г.).
Возможно, что кто-то из владельцев ПВЗ действительно «погорел» на штрафах, но большинство продавцов просто испуганы необъяснимой политикой маркетплейса, считает представитель компании «СеллерМаркет» Анна Шафигуллина (имеет собственный ПВЗ).
«Те пункты, которые принимают товар по ФБС (когда продавец хранит товар на своем складе), закрываться в Казани не планируют», – сообщила она. «Истинные мотивы? Скорее всего, они либо нарвались на штрафы, либо испугались тенденции на ужесточение политики компании. Эта политика не очень понятна. Ведь сначала Wildberries возложил на ПВЗ частичную выплату в 20%, а затем и 100%. Штрафы всегда возникают неожиданно, и сложно прогнозировать работу. Чтобы не ждать сюрпризов, предприниматели, видимо, стараются аккуратно отходить», – объясняет она поведение владельцев ПВЗ.
Необходимость выставления на продажу «ранних» ПВЗ связана с тем, что франчайзи должен отработать определенное количество времени в обмен на полученные субсидии маркетплейса. С 13 марта Wildberries направляет на поддержку ПВЗ 160 000 руб. в первый месяц, 120 000 руб. – во второй месяц, и 80 000 – третий месяц, говорится на сайте компании.
«Субсидии – это не подарок. При их выдаче прописываются условия, сколько времени должен проработать ПВЗ, – поясняет Анна Шафигуллина. – Обычно, если ПВЗ поработал менее девяти месяцев, то накладываются штрафные санкции. Скорее всего, кто-то из продавцов не может их закрыть, поэтому вынужден продавать». При этом татарстанские владельцы ПВЗ в недавней попытке забастовки не участвовали, сообщили «Ведомостям» несколько источников на рынке.
Другая причина отказа от франшизы – монобрендовость ПВЗ, которую требует соблюдать Wildberries. По условиям договора предприниматель не вправе оказывать услуги по выдаче товара с других маркетплейсов, хотя ОЗОН лояльнее относится к мультибрендовым ПВЗ.
«Особого всплеска продаж ПВЗ в Казани не вижу. Возможно, это просто шоковая реакция на последние события, которые заставили предпринимателей переоценить риски и выйти из бизнеса», – считает гендиректор АН «РеАгентство» Юрий Чикиров.
По мнению представителя Wildberries, «рынок пунктов выдачи заказов сильно перегрет, и конкуренция между самовывозами резко возросла именно в 2023 г. В том числе и в Татарстане фиксируем высокую насыщенность рынка. Иногда доходит до того, что на расстоянии 100 метров может находиться до 5 ПВЗ одного бренда».
По оценке компании, «именно из-за конкуренции между игроками происходит закрытие или продажа партнерских пунктов выдачи. При этом сохраняется ряд локаций, где открытие ПВЗ является перспективным и особенно прибыльным с точки зрения спроса и предлагаемых тарифов. В частности, это Чукотка, Камчатка, Вологодская, Костромская области, Ингушетия и некоторые другие регионы, а также страны СНГ».
Всего в России, по информации компании, работает около 30 000 собственных и партнёрских пунктов выдачи. «Мы продолжим открывать новые ПВЗ там, где будет они будут необходимы для покупателей», – сообщил сотрудник пресс-службы.